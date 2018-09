Caso Brett Kavanaugh: Donald Trump ordena que el FBI realice una investigación sobre las acusaciones de abuso sexual contra su candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos

Finalmente habrá investigación del FBI.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) inicie una investigación sobre las acusaciones de abuso sexual que pesan contra el juez Brett Kavanaugh, su candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La decisión se anunció después de que el Comité Judicial del Senado aprobara la nominación de Kavanaugh y diera luz verde a su votación en el Senado.

Pero el senador republicano Jeff Flake, miembro de dicho comité, dijo que solo votaba a favor a condición de que se abriera una investigación.

Como resultado, el voto general del Senado para la confirmación del juez se retrasa una semana.

El comunicado de la Casa Blanca con la orden de Trump llegó después de que los líderes republicanos en el Senado accedieran a respaldar la petición de una intervención del FBI.

https://twitter.com/PressSec/status/1045779267827699712

"Comunicado del presidente @realDonaldTrump: He ordenado al FBI que lleve a cabo una investigación suplementaria para actualizar el expediente del juez Kavanaugh. Tal como lo ha pedido el Senado, esta actualización debe ser de alcance limitado y se debe completar en menos de una semana".

Negación de las acusaciones

Brett Kavanaugh, juez conservador de un tribunal de apelaciones, niega las acusaciones realizadas al menos por tres mujeres.

Este jueves, el Comité Judicial del Senado escuchó el testimonio de Christine Blasey Ford, profesora de psicología en California, que denunció que Kavanaugh abusó de ella en la década de los 80, cuando eran adolescentes.

Ese mismo día el juez testificó ante dicho Comité y negó airadamente las acusaciones de haber abusado de ella o de cualquier otra persona. Kavanaugh acusó a los Demócratas de politizar el proceso y dañar a su familia y su buen nombre.

En declaraciones realizadas este viernes durante la visita del presidente chileno Sebastián Piñera a la Casa Blanca, Trump insistió en su apoyo a Kavanaugh y dijo que no había pensado "ni un ápice" en un reemplazo, pero añadió que Ford le pareció "una testigo creíble".

Como reacción a los últimos acontecimientos, Kavanaugh declaró en un comunicado: "A lo largo de todo este proceso he sido entrevistado por el FBI, he participado en varias llamadas directamente con el Senado y ayer respondí bajo juramento a preguntas sobre todos los temas que me hicieron los senadores y su asesora".

"He hecho todo lo que me han pedido y seguiré cooperando".

Por su parte, una de las abogadas de Ford, Debra Katz, dijo que su cliente recibe con satisfacción la medida pero puso en cuestión la limitación de tiempo a una semana.

"Una investigación del FBI completa es esencial para desarrollar todos los hechos relevantes… No se deberían imponer límites artificiales de tiempo o alcance sobre la investigación".

Qué puede hacer el FBI en una semana

La investigación del FBI sobre las acusaciones contra el juez Kavanaugh no será una pesquisa nueva.

La agencia reabrirá la evaluación de antecedentes ya realizada. Esto puede significar retomar contacto con testigos ya conocidos o hablar con nuevos testigos.

Los Republicanos del Comité Judicial del Senado detuvieron los intentos de los Demócratas de citar a Mark Judge, un amigo de Kavanaugh que, según el testimonio de Ford, fue testigo de la agresión de hace 36 años que ella denuncia.

Tras la reunión del Comité, la abogada de Judge, Barbara Van Gelder, señaló: "Si el FBI o cualquier agencia requiere la cooperación de Judge, él contestará cualquier pregunta que se le plantee".

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.