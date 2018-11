Facebook: 5 escandalosas revelaciones que deja la última gran investigación sobre la red social de Mark Zuckerberg

Facebook vuelve a verse salpicada por el "escándalo".

Esta vez por una investigación del diario The New York Times que acusa a la red social de poner en marcha supuestas tácticas para desacreditar a sus críticos, avergonzar a las empresas rivales y restarle importancia a los problemas de la compañía.

El periódico estadounidense publicó este miércoles un amplio reportaje en el que da cuenta de los métodos que, según su investigación, Facebook y una empresa de relaciones públicas contratada por la red social usaron para "negar y desviar la atención" de las críticas.

El informe ha tenido ya como primera consecuencia que los legisladores estadounidenses estén exigiendo una regulación más estricta de las redes sociales.

Facebook niega la mayoría de las acusaciones.

Según The New York Times, Facebook:

Urgió a periodistas a que investigaran posibles vínculos financieros entre el multimillonario George Soros y el movimiento anti-Facebook.

Intentó desacreditar a sus críticos tachándolos de antisemitas.

Suavizó el alcance de la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y reaccionó con lentitud.

Fomentó la publicación de artículos despectivos sobre rivales.

Consideró arrastrar a empresas de la competencia hacia sus controversias.

En BBC Mundo, desarrollamos estas cinco alegaciones con la correspondiente reacción de Facebook.

1. ¿Quiso Facebook salpicar a Soros?

El periódico señala que la empresa de relaciones públicas Definers Public Affairs, que tenía un contrato con Facebook, hizo circular un documento en el que sugería que el multimillonario filántropo George Soros estaba detrás del movimiento contra la red social Freedom From Facebook ("Libertad de Facebook").

Dicho documento animaba a periodistas a explorar las conexiones financieras entre los grupos anti-Facebook y Soros, que frecuentemente es blanco de teorías de la conspiración y calumnias antisemitas.

La empresa de Soros Open Society Foundations ha declarado que nunca apoyó ninguna campaña contra Facebook y que el comportamiento de la red social es "increíble".

"Sus métodos amenazan los verdaderos valores que apuntalan nuestra democracia", manifestó su presidente, Patrick Gaspard, este miércoles.

En respuesta al artículo, Facebook afirma que su intención era reflejar que Freedom From Facebook no fue "simplemente una campaña espontánea de base" y que el movimiento tenía "el apoyo de un muy conocido crítico de la empresa".

La red social añade que cualquier insinuación de que fue un ataque antisemita es "censurable".

Facebook anunció que rompió su contrato con la firma Definers y precisó que nunca escondió su relación con la consultora.

Definers no ha respondido a la solicitud de entrevista por parte de la BBC.

2. ¿Intentó Facebook desacreditar a los que protestan?

El pasado julio, una protesta interrumpió una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en la que testificaba un ejecutivo de Facebook.

Los participantes llevaban carteles en los que se veía al fundador de Facebook Mark Zuckerberg y su número dos, la jefa de operaciones Sheryl Sandberg, como dos cabezas de un pulpo, que enredaba sus tentáculos alrededor del mundo.

The New York Times dice que Facebook llamó a la organización judía de derechos civiles Liga Antidifamación para pedirles que valoraran el cartel.

Poco después, dicha organización compartió un comunicado en el que calificó la imagen como "una analogía antisemita".

Facebook no ha respondido a esta crítica.

La Liga Antidifamación, por su parte, sostiene que recibe habitualmente denuncias de expresiones antisemitas y que evalúa cada una de ellas adecuadamente.

3. ¿Suavizó información sobre la injerencia extranjera en las elecciones de 2016?

Según The New York Times, ejecutivos de Facebook estaban molestos porque su director de seguridad Alex Stamos (que ya no trabaja en la compañía) designó sin aprobación un equipo para investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

El diario indica que a Sandberg le preocupaba que una investigación sobre la presunta intromisión rusa dejara a Facebook expuesta a acciones legales.

La compañía ordenó que las publicaciones sobre la injerencia electoral fueran "menos específicas".

El primer artículo de Facebook sobre el tema no nombraba a Rusia y la empresa "retrasó" durante semanas la revelación de información.

Facebook contesta que no nombró a Rusia en un documento de investigación sobre la interferencia electoral porque sintió que los servicios de inteligencia estadounidenses "eran los adecuados para determinar la fuente".

La red social añade que nunca disuadió a sus expertos en seguridad de investigar la interferencia en las elecciones.

4. ¿Colocó Facebook en otros medios noticias negativas sobre los rivales?

El diario estadounidense escribe que Facebook fue responsable de decenas de artículos en los que se criticaba a las otras grandes compañías tecnológicas Apple y Google por sus prácticas empresariales.

Los citados artículos fueron publicados en el portal de noticias conservador NTK Network, que comparte plantilla y oficinas con la firma Definers.

Si bien NTK en sí misma no tiene una gran audiencia, sus artículos son a menudo redifundidos por medios más grandes como Breitbart.

Facebook alega que Zuckerberg fue claro al expresar su desacuerdo con las críticas del director ejecutivo de Apple Tim Cook hacia la red social y que "no había necesidad de utilizar a nadie" para opinar sobre Apple.

Agrega que Zuckerberg y Sandberg estuvieron "muy implicados en la lucha contra las noticias falsas".

5. ¿Intentó Facebook arrastrar a Google en sus controversias?

Después de que un artículo de The New York Times revelara que Facebook tenía acuerdos sin declarar con fabricantes de teléfonos celulares para compartir con ellos datos de usuarios, la empresa estableció grupos de análisis para decidir cómo reaccionar.

Uno de los enfoques era alegar que Google tiene acuerdos similares para compartir datos con fabricantes de celulares.

Cuando se le pidió a Zuckerberg que testificara ante el Comité de Inteligencia del Senado, Facebook hizo presión para que la audiencia incluyera a un representante de Google, según el periódico.

A Google se le pidió que testificara, pero no compareció. Muchos de los titulares noticiosos de aquel día se centraron en la silla vacía de Google.

Análisis de Rory Cellan-Jones, corresponsal de Tecnología

Ya sabíamos que el manejo de Facebook de sus crisis recientes ha sido inepto.

La decisión de Mark Zuckerberg de tildar de "loca" la idea de que las noticias falsas llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca fue un primer ejemplo.

Pero ahora The New York Times ha pintado un alarmante panorama no solo de la negligencia y la mala gestión de los líderes de Facebook sino de unas tácticas profundamente cuestionables en su lucha por proteger la imagen de su compañía.

Esta nueva exposición de fallos éticos alentará a los políticos y reguladores de todo el mundo que quieren cortarle las alas a Facebook.

Otras acusaciones

El informe también dice que Facebook instó a sus empleados a usar únicamente dispositivos con el sistema operativo Android después de las críticas del director de Apple a la red social.

Facebook responde que animó a sus trabajadores y ejecutivos a usar Android porque "es el sistema operativo más popular en el mundo".

El periódico también sugiere que Facebook tuvo problemas para ver cómo lidiar con una publicación de Donald Trump en diciembre de 2015 en la que pidió un veto a la inmigración musulmana a Estados Unidos.

"Sugerir que el debate interno sobre este caso particular fue diferente de cualquier otro asunto importante sobre libertad de expresión en Facebook es un error", dice la empresa,

