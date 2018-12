Los cambios en el tenis para apoyar la maternidad (y la regla que no se aprobó)

El tenis femenino vivió en 2018 uno de los años más turbulentos que ha tenido en su historia reciente.

La mayoría de los aficionados, excluyendo los fanáticos por la raqueta, no recuerdan quiénes fueron las ganadoras de los cuatro grandes torneos de la temporada, pero es posible que mencionen el regreso de Serena Williams tras su maternidad, su traje de pantera negra en Roland Garros o su airada reacción en la final del Abierto de Estados Unidos.

No sería extraño que también surja el nombre de Alize Cornet, penalizada por cambiarse su camiseta en pleno partido en Nueva York.

Fueron esos momentos los que generaron más cobertura, pero no por las razones que le hubiera gustado a la WTA, responsable del circuito femenino de tenis.

La maternidad de la menor de las hermanas Williams fue lo que acaparó la atención cuando regresó a las canchas.

Cuando Serena Williams anunció su embarazo e interrumpió su carrera en 2017 se encontraba como la número uno del mundo.

Sin poder defender sus puntos en la clasificación, ese año bajó hasta el puesto 22 y cayó hasta el 491 cuando regresó a la acción en marzo de 2018.

Eso hizo que pese a haber ganado tres títulos en el Abierto de Francia en su carrera, los organizadores de Roland Garros decidieran no considerarla como cabeza de serie para el torneo.

Williams, que alcanzó los octavos de final, solicitó una serie de cambios para apoyar más a las jugadoras que deciden ser mamá, pero no todos fueron considerados.

La WTA aceptó aumentar la protección para las tenistas que regresan de maternidad que podrán utilizar su anterior ranking en 12 torneos en un período de tres años.

Actualmente el reglamento establecía que la jugadora debía regresar a la acción antes de los dos años y podía participar en ocho torneos con su clasificación protegida.

Sin embargo, la WTA no aceptó la petición de considerar esa clasificación para ser sembrada en los torneos, garantizando en su lugar que no enfrentará a una jugadora preclasificada.

Estas reglas también se podrán aplicar en caso de una lesión.

El hecho de estar sembrada le permite a las jugadoras evitar a las mejores tenistas del circuito en las primeras rondas de los torneos.

But there is no protection in place for seedings, with tournaments able to use their own discretion to seed players.

A seeding allows tournaments to ensure the world's best players do not meet in the early stages of competitions and instead play lower-ranked players in the opening rounds.

Williams returned to the sport in February after giving birth in 2017 and was not seeded at the French Open, her first Grand Slam appearance since her return, but was given a seeding of 25 for Wimbledon, despite being outside the top 32 in the rankings.

The WTA's rule change comes after the organisation canvassed the opinions of players earlier in the year.

World number one Simona Halep and the five-time Grand Slam champion Maria Sharapova had both offered their support to Williams, but others like Petra Kvitova, Victoria Azarenka and Johanna Konta expressed their reservations.

The WTA has also clarified its clothing rule to ensure Williams is able to wear the black catsuit which caused a major stir at this year's French Open.

She dedicated the outfit to mothers and said it made her feel like a "queen from Wakanda", in reference to the film Black Panther.

"Leggings and mid-thigh length compression shorts may be won with or without a skirt, shorts, or dress," the new rule reads.

But Williams will not be able to wear it at Roland Garros next year, if the French Tennis Federation president Bernard Giudicelli gets his way. He has pledged to introduce a stricter dress code and says the outfit will no longer be accepted.

Other rule changes include the introduction of shot clocks, which have been used most notably at the US Open, at all Premier Tournaments next year. Players will be given 25 seconds in which to serve.

And in an attempt to reduce delays between sets, players will in future be allowed just one bathroom break per match.