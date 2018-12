Kevin Spacey, el exprotagonista de House of Cards, comparecerá ante la justicia en enero por una acusación de abuso sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey deberá comparecer ante un tribunal el próximo 7 de enero para responder por acusaciones de agresión sexual en contra de un adolescente.

La víctima de la supuesta agresión es un hijo de la expresentadora de televisión Heather Unruh, quien habló sobre el caso el año pasado.

De acuerdo con la periodista, la supuesta agresión ocurrió en un bar en Nantucket, Massachusetts, en julio de 2016. Entonces, Spacey supuestamente invitó a su hijo a tomar alcoholy aprovechó para manosearlo. El joven tenía entonces 18 años y la edad legal para beber en ese estado es de 21 años.

Spacey, quien durante cinco temporadas protagonizó la serie House of Cards de Netlflix haciendo el papel de Frank Underwood, publicó este lunes un video en el que usando el estilo de ese personaje parece negarlo cualquier mal comportamiento.

El mensaje de Frank Underwood

En el clip de tres minutos, titulado "Let Me Be Frank" (Déjenme ser franco, un juego de palabras con el nombre del personaje de House of Cards), Spacey habla con el mismo acento de su personaje de Netflix y al igual que él se dirige directamente al espectador.

"No hay duda de que no voy a pagar el precio por cosas que no he hecho. Ustedes no creerían lo peor sin evidencia, ¿o sí?", pregunta.

"Ustedes no se apresurarían a sacar conclusiones sin conocer los hechos", afirma en su primera aparición pública desde que surgió la primera acusación de abuso sexual en su contra en noviembre de 2017.

"Claro está que algunos lo creyeron todo. Ellos solo están esperando con ansia escucharme confesarlo todo", agregó.

https://twitter.com/KevinSpacey/status/1077263549326651392

"Ellos van a decir que soy irrespetuoso, no jugando según las reglas. Como si yo alguna vez hubiera jugado por las reglas de los demás. Nunca lo hice. Y a ustedes les encantaba", señaló.

Más investigaciones

El personaje de Frank Underwood era un político de ambiciones desmedidas en la serie de Netflix, quien mató a un periodista y a otro político antes de morir antes de la sexta temporada.

Spacey ganó numerosos premios con ese personaje.

Sin embargo, el escándalo por las acusaciones sobre abusos sexuales llevó a que perdiera varios trabajos, incluido el de House of Cards, así como el papel que hacía en la película "Todo el dinero del mundo", en la que volvieron a filmarse con otro actor las escenas en las que él aparecía.

La primera acusación en contra de Spacey fue hecha por el actor Anthony Rapp, quien se refirió a hechos supuestamente ocurridos en 1986.

Entonces, Spacey dijo no recordar el evento e hizo una solicitud de disculpa pública antes de emitir una negación "absoluta" sobre otras acusaciones.

En un proceso aparte, en septiembre, la fiscalía de Los Ángeles anunció que Spacey no sería procesado por una acusación de agresión sexual supuestamente ocurrida en 1992.

Según el tribunal, los hechos estaban fuera de sus competencias.

En Reino Unido, la policía también investiga varias acusaciones por hechos supuestamente ocurridos cuando Spacey era el director artístico del teatro Old Vic Theatre de Londres.

