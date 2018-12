Ciberataque paraliza temporalmente a importantes diarios de Estados Unidos

Varios de los principales diarios de Estados Unidos sufrieron interrupciones de impresión y distribución el sábado, tras un ciberataque, informan los medios del país.

El ataque atrasó la distribución de los periódicos The Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun y otros que pertenecen a la empresa mediática Tribune Publishing.

La compañía dijo haber detectado el programa maligno el viernes, que atacó a los diarios que comparten la misma planta de impresión.

Se cree que el ataque provino de afuera de los EE.UU., según el LA Times.

Las ediciones de la costa occidental de The Wall Street Journal y The New York Times, que comparten la misma plataforma de producción en Los Ángeles, tambien fueron afectadas.

"Pensamos que la intención del ataque era inhabilitar la infraestructura, más específicamente los servidores, en lugar de tratar de robar información", comentó al LA Times una fuente anónima al tanto del ataque.

Marisa Kollias, portavoz de Tribune Publishing, confirmó el ataque en un comunicado diciendo que el virus impactó los sistemas de administración utilizados en la publicación y producción de "periódicos a través de nuestras instalaciones".

"Todos los mercados que cubre la compañía quedaron impactados", declaró Kollias, rehusando dar más detalles de las interrupciones, según el LA Times.

Otras publicaciones pertenecientes a la compañía incluyen el New York Daily News, Orlando Sentinel y el Capital-Gazette de Annapolis, cuyo personal fue objeto de un ataque mortal con armas de fuego a principios de año.

Otra publicación, el Sun-Sentinel de Fort Lauderdale también se quedó "inhabilitado inhabilitado este fin de semana por un virus tecnológico que bloqueó la producción y obstaculizó las líneas telefónicas".

"Estamos al tanto de los informes de potenciales incidentes cibernéticos afectando nuestros medios y estamos trabajando con nuestro gobierno y socios de la industria para entender mejor la situación", expresó un funcionario del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. en un comunicado.

Los investigadores del FBI no estuvieron disponibles en el momento para ofrecer comentarios.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Eg7XV4pFy_Q

https://www.youtube.com/watch?v=Ue6QS5uQ7hQ

https://www.youtube.com/watch?v=3jBam6E-B74