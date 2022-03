Ex conductores de Top Gear volverán con nuevo programa

Expandir Reproducción automática 1 de 6

Para todos los que quedaron viudos de los conductores de Top Gear,pues es momento de ponerse felices.Así es,porque el destacado trío amantes de las tuercas firmaron un acuerdo por tres temporadas con Amazon para hacer un nuevo programa -que aún no define su nombre- vía streaming por Amazon Prime.

Además,se ha desclasificado que en el prioyecto también participaría el ex productor de Top Gear,por lo que el formato del programa no debiese variar mucho.”Me siento como si hubiera salido de un biplano y dentro de una nave espacial.Nos hemos convertido en parte de la nueva era de la televisión inteligente. Irónico, ¿no es así?”,expresó Jeremy Clarkson en el comunicado oficial.

Richard Hammond agregó que “Amazon? Oh si. Ya he estado allí. Me picaron por una hormiga bala”.Mientras que el vicepresidente de Amazon Prime Vídeo UE,Jay Marine,comentó que “Los clientes nos dijeron que querían ver al equipo de nuevo en la pantalla, y estamos muy contentos de que esto suceda. Nuestro enfoque es dar a los realizadores de programas libertad creativa para innovar y hacer que los espectáculos que quieren hacer. Esto es sólo el comienzo, usted debe esperar ver más talento líder en el mundo y los mayores espectáculos en el primer video”.

Fuente:carscoops.com