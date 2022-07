Estudio descubre las 10 principales razones para dejar a la pareja

Un total de 500 hombres y mujeres, todos usuarios del sitio Wot Went Wrong, respondieron a la consulta que ayudó a descifrar por qué una persona puede terminar un romance, informa Peru.com.

Aquí, las razones de ambos sexos para abandonar a sus parejas, según el mencionado sondeo:

Ellos terminan fundamentalmente porque…

1. No está listo para una relación (15%) 2. Ve en ella falta de higiene o cuidado (10%) 3. Siente que no es una prioridad para su pareja (10%) 4. Pelean mucho (10%) 5. El deseo sexual de ella es muy bajo (10%) 6. La mujer es muy impuntual (9%) 7. Hay alguien más (9%) 8. Ella besa mal (8%) 9. No ve un futuro con ella (8%) 10. Es demasiado peluda (8%)

Ellas dejan a los hombres principalmente porque…

1. Hay alguien más (14%) 2. Los hábitos alimenticios difieren demasiado (12%) 3. Es demasiado demandante (11%) 4. Es demasiado bajo (10%) 5. No gana suficiente dinero para el estilo de vida que ella quiere tener (10%) 6. No la hace sentir atractiva (10%) 7. La falta de puntualidad (9%) 8. La falta de atracción (9%) 9. Pelean demasiado (9%) 10. Ella siente que no es una prioridad para él (9%)