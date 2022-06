“Pornovenganza”: Esto sucede si su ex comparte sus fotos en la red

Expandir Reproducción automática 1 de 9

Las profesoras Annmarie Chiarine, Anisha Vora y Holly Jacobs compartieron fotos explícitas de sí mismas para sus parejas, y estas terminaron en la red. Por eso, decidieron, hace dos años, crear el sitio EndRevengePorn.

Trabajando en su proyecto, las tres descubrieron lo que les puede pasar a las mujeres que sufren esta situación.

1. Todos culpan a las mujeres: “Cuando vi mis fotos en la red, todos suponían que yo era la culpable y me hacían preguntas. Me acosaron tanto que cambié legalmente mi nombre”, afirmó Holly Jacobs. En la mayoría de los casos, la persona implicada en esta situación es aislada y la institución no hace nada por ella 2. Las van a señalar: En la red se encuentran miles de sitios dedicados a mostrar a amantes o a exparejas teniendo relaciones sexuales. Se exponen de esa manera por venganza, para avergonzar a los implicados. “Hay una presunción en la red”, afirma el portal, “de que usted envía una foto y la imagen es de ellos para hacer lo que les plazca, aún si su permiso”.

3. Las van a acusar de descuidadas: Siempre se acusa a las víctimas de algún delito informático de no ser bastante cuidadosas en la red, pero sucede que a muchas mujeres les hackean sus redes y correo. 4. La vergüenza pública: Muchas mujeres también se exponen al escarnio, ya que alguien puede reconocerlas en la red. Sobre todo si se trata de porno venganza, allí se expone el peor ángulo de la víctima. En el caso de las dos primeras maestras, sus ex crearon perfiles en línea acerca de ellas y dieron todos sus datos para tener relaciones sexuales, lo que ocasionó una situación bastante desagradale para las dos. Tuvieron que pedir ayuda a la Policía.

5. A veces la ley no puede hacer mucho: Depende de las leyes de su país, sus casos se pueden quedar archivados por mucho tiempo, sin a veces tener acción contundente contra los sujetos. Deben informarse bien sobre cómo proceder en estos casos.