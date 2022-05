Columna: Pinterest: ¿Qué es?, ¿cómo funciona? y las últimas mejoras en sus tableros

Pinterest ha anunciado a través de su blog, la introducción de mejoras en la gestión de sus tableros grupales o “Group Boards”. Estas actualizaciones tienen que ver con recepción de invitaciones por parte de los colaboradores y con los permisos y configuraciones del tablero grupal. Antes de profundizar en estas actualizaciones, que seguro mejorarán la gestión de las colaboraciones en Pinterest, me gustaría explicaros qué son los “tableros grupales” y cómo funciona la nueva joya de las redes sociales. Para quienes no conocen Pinterest, la red social de moda en la actualidad, la manera más simple de explicar su funcionamiento, sería diciendo esta empresa ha sido capaz de trasladar el antiguo modelo offline de los “diarios murales” del colegio, a una plataforma web, con funcionalidades sociales. Lo que me gusta lo cuelgo (hago Pin) en los tableros (boards) que me voy creando. Puedo seguir a otras personas y sus tableros. Puedo hacer click en el pin y visitar la fuente del contenido, “repinear” el pin, hacer like o comentar. Y puedo participar e invitar a colaborar a otros “pinners” (como se llama a los usuarios de Pinterest) de tableros grupales o colaborativos. Esta es la esencia de Pinterest. Algo que hemos hecho toda la vida offline, llevado al online, con énfasis visual y funcionalidades e integraciones 2.0 que facilitan la viralidad de las acciones que se realizan dentro de la plataforma. Detalles de la actualización de los tableros grupales de Pinterest. A partir de ahora los usuarios que sean invitados a participar en tableros grupales, recibirán una alerta tanto por mail, como en la propia web de Pinterest, que podrán aceptar o rechazar. Sólo si la invitación es aceptada, el board se cargará en su perfil. Antes, los “pinners” podían ser agregados a un board colaborativo, sin mediar ningún tipo de solicitud de acceso, ni de aceptación por parte del invitado. Esto podía redundar en que personas fueran añadidas como colaboradores a “pizarras” en las que no estaban interesadas. Cabe recordar que para que alguien pueda invitarte a participar en un “Group Board”, antes debes formar parte de su red de contactos. La segunda mejora introducida por Pinterest, tiene que ver con hacer más claros los ajustes (settings) de los tableros colaborativos y con los permisos de gestión disponibles para cada colaborador. A partir de ahora quedará muy visible quién es el creador del tablero y también será visible el nombre del “Pinner” que ha invitado a otro. Se mantiene las opciones de que el creador pueda eliminar a cualquier colaborador, pero se agrega que los colaboradores podrán hacer lo mismo sólo con las personas que hayan invitado ellos. Además, el grupo se puede abandonar en cualquier momento. Pinterest menciona que en los tableros colaborativos, creados con anterioridad a esta mejora, no se mostrará la lista de quién a invitado a quién. Aprovecho este post para mencionar un ejemplo de board colaborativo de Social Media , donde actualmente participamos más de 20 expertos y profesionales de las Redes Sociales, aportando lo que nos llama la atención o que consideramos puede ser interesante para el resto. Aquí os dejo el enlace, por si queréis participar: http://pinterest.com/amelfernandez/social-media/

Erasmo López G.

Social Media Manager

@erasmolopez