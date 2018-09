El 90% de los trabajadores independientes no cotiza para su pensión. Si no lo haces periódicamente, los ahorros para tu jubilación no crecerán lo suficiente.

Además pierdes los beneficios de cotizar, como:

Licencias médicas pagadas

Asignación familiar, prenatal y Bono por Hijo en el caso de las mujeres, postnatal en el caso de mujeres y hombres

Protección ante accidentes laborales y de trayecto, además de pensión de invalidez de caso de no poder trabajar.

De ti depende mejorar tu pensión cotizando mensualmente por el total de tus ingresos.