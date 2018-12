Desde Chile siguen comprando boletos online y buscarán ganar el gran pozo de la lotería Mega Millions para el sorteo del viernes 28 de diciembre, no es una broma del Día de los Inocentes. Para asegurar tu participación desde cualquier ciudad de Chile, deberás comprar tus boletos oficiales del Mega Millions en el único sitio web que los vende legalmente y de manera segura: theLotter.com.

Un servicio novedoso y seguro

Los usuarios chilenos simplemente hacen lo mismo que harían en una tienda, solo que mejor, ya que con theLotter hay más opciones de juego que incrementan matemáticamente las probabilidades de ganar. Los usuarios también pueden ver resultados e información de loterías.

¿Cómo empezar el año con 348 millones de dólares?

Ingresa a theLotter y busca la lotería Mega Millions. Elige un tipo de apuesta: Estándar (individual); Peña (grupal) o Paquete (individual + grupal). Indica cuántas líneas quieres jugar y elige tus números. Ahora solo haz clic en Jugar y tu participación quedará asegurada

¿Qué pasará si ganas?

Si ganaras el pozo, theLotter correrá con todos tus viáticos para reclamar el premio personalmente, no deberás pagar ninguna comisión o pago adicional a theLotter, adicionalmente, se te puede asignar gratuitamente un abogado para acompañarte en el proceso. Cuando un usuario gana un premio secundario, este es transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.

Desde 2002, theLotter ha tenido más de 4,4 millones de usuarios ganadores, sumando en total de 92 millones dólares pagados. Para la tranquilidad de los usuarios, todas las transacciones realizadas en theLotter están protegidas y encriptadas.

Entre los mayores premios ganados con theLotter, se destacan un premio de 30 millones de dólares reclamado por una usuaria en Panamá y un premio de USD 1 millón ganado por un salvadoreño. Los ganadores latinos de theLotter suman ya decenas de millones de dólares de países como Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, entre muchos otros

¿Es legal este servicio?

theLotter.com no realiza sorteos propios ni paga premios de su bolsillo, por lo que no es catalogado como operador de lotería, ni sitio de apuestas. theLotter es operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA, garantía de que theLotter es seguro. Las leyes en Estados Unidos no prohíben que un extranjero gane la lotería. El único requisito es que los boletos no abandonen el estado donde fueron comprados, condición que cumple theLotter.

Un gran fin de semana para finalizar el 2018

Para finalizar el año, habrá dos grandes pozos. Por un lado, tenemos el pozo de USD 348 millones del Mega Millions de este viernes y, por otro lado, está la lotería Powerball de Estados Unidos, que ofrecerá este sábado otro pozo de 294 millones de dólares.