Hablamos con Peter Tomicic, quien a sus cortos 27 años es fundador y CEO de la exitosa marca Gumi Bears Chile. Le preguntamos sobre el notorio posicionamiento que han logrado, y por supuesto cuáles son las claves para emprender un negocio rentable en Chile, y esto fue lo que nos comentó.

¿Cómo y cuándo surgió esta idea de comercializar vitaminas en formato de gomitas masticables?

-Bueno, a principios del 2018 ya estábamos en el camino de emprender. Comenzamos con suplementos alimenticios, los convencionales en polvo, el típico formato en polvo y la verdad, nos funcionó súper bien. Pero yo soy muy curioso, “busquilla”, por decirlo de algún modo, siempre estoy investigando nuevos productos, tendencias, etc…Y fue así cómo descubrí esta nueva forma de consumir vitaminas, con gomitas masticables. Nos pareció súper atractivo, muy novedoso, y como ya estábamos con un pie en el mundo de los suplementos alimenticios, sabíamos que nadie los estaba comercializando en Chile, se vendían solo en Europa y EEUU en ese momento, entonces vimos una oportunidad y nos decidimos. Desde aquel día empecé a buscar por cielo, mar y tierra un proveedor, hasta que lo encontré y así comenzó toda esta aventura.

Cuéntame un poco más de tus productos, de qué tratan, ¿qué beneficios tienen?

-Las Biotin Vitamins fueron las primeras vitaminas para el pelo que comercializamos, son las gomitas masticables del osito azul, las más “famosas”, esas sirven para fortalecer el cabello, prevenir la caída del pelo, darle más brillo y montón de otros beneficios por su dosis de Biotina. Pero ahora en la actualidad tenemos un multivitamínico, unas vitaminas para la piel, vitaminas para las uñas y las más nuevas que son vitaminas para dormir. Pero sabes qué es lo mejor para nosotros, que ahora las elaboramos en Chile, entonces cumplen con todas las regulaciones sanitarias del país, y cómo los ingredientes son 100% naturales son súper sanas, no tienen gluten, ni azúcar, son veganas, cruelty free y sobre todo deliciosas. Mira, la verdad es que nos preocupamos de ofrecer sólo productos de excelente calidad y eso ha sido una de las claves de nuestro éxito.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad en comercializar este tipo de productos? ¿Qué institución los regula en Chile?

-Bueno, la institución que nos regula es la Seremi de Salud y no el ISP, como muchos creen, porque nuestro producto es un suplemento alimenticio, no un fármaco, por lo que estamos en categorías completamente distintas.

Para ser sincero, tuve bastantes problemas al comienzo, principalmente muchas trabas burocráticas. Sucede que el reglamento sanitario de la Seremi de salud fue redactado en la década de los 80, entonces hace 40 años este tipo de “vitaminas para el pelo”, no existían, por lo tanto no encajaban en la descripción o definición de “suplemento alimenticio” que estipula el reglamento sanitario. En su momento fue bien desalentador, pero hoy, podemos decir que gracias a nosotros se sentaron las bases para que más pymes pudieran surgir y crear nuevos empleos y negocios.

¿Cómo fueron los inicios de Gumi Bears, qué te lleva a lograr que un emprendimiento sea exitoso?

-¿Sin rodeos? Fue un salto de fe, para decirlo en buen “chileno”, nos tiramos con todo a la piscina. Si bien ya teníamos algo de rodaje por nuestra experiencia con los suplementos alimenticios, nunca había tenido la necesidad de implementar un gran equipo de trabajo, así que después de que importé mi primera carga de “gomitas” desde EEUU, creé la página web, www.gumibears.cl, la cual es nuestro principal canal de venta hasta el día de hoy.

Eso me llevó a pensar que ya era hora de “crecer”. Me decidí y comencé a buscar ayuda, contrate un equipo de personas, una oficina, y volqué mi corazón con todo en este proyecto.

Desde ahí en adelante ha sido un montaña rusa de emociones, pero no me arrepiento ni un segundo, he aprendido algo de cada persona con la que me ha tocado colaborar en estos años, sobre todo en este eterno proceso de ir cumpliendo los objetivos y las metas que nos vamos proponiendo como equipo mes a mes.

Cuáles son los comentarios de tus clientes en relación a tus productos, cuál es el favorito del público?

-Entre toda nuestra línea, las vitaminas para el pelo, “Biotin Vitamins”, tienen el mayor éxito, yo creo porque fueron las primeras que lanzamos como marca en Chile. Pero de cualquier forma, nuestras clientas, nos reconocen como la marca Nº1 de vitaminas para el cabello en el país y podemos decir llenos de orgullo, que son miles las mujeres y hombres felices con su cabello gracias a nuestras vitaminas veganas. En redes sociales somos súper activos, todo el tiempo nos escriben y nosotros siempre tomamos en cuenta la opinión de las clientas, ya sea para bien o para mal, eso es fundamental para estar en sintonía con tu gente, en general les gusta todo sobre el producto, desde la hermosa parte estética, pasando por el exquisito sabor, y obviamente por sobre todo lo efectivo de sus resultados.

Para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar su propio negocio?

-Uff son tantos los consejos que uno puede dar después de llevar más de seis años como emprendedor, pero creéme, ni un consejo es suficiente si uno realmente no tiene las ganas, y el enfoque, de hecho ese es mi consejo, compromiso, motivación y enfoque en tu negocio. Eso te ayuda a ingeniártelas, a buscar alternativas y, en consecuencia, conseguir resultados.

Y por otro lado, sin esta motivación tú mismo te empiezas a colocar trancas y terminas abandonando tu emprendimiento antes de haber comenzado. Y te digo esto último porque he visto a mucha gente que ha comenzado emprendimientos que luego de semanas dejan a medio camino, sin siquiera saber si pudo haber sido un éxito o no. ¡Persevera!