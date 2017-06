Arquero de Camerún y la lesión de Bravo: "Es complicado perder al capitán"

El arquero de Camerún, Fabrice Ondoa, palpita el duelo por la Copa Confederaciones ante la selección chilena que abrirá el grupo B de la competición y tras el análisis conjunto con su plantel, confesó que lamenta que Claudio Bravo no va a estar en el puesto de titular.

El africano fue compañero del actual jugador del Manchester City cuando coincidieron en el Barcelona (Ondoa estába en el equipo filial) y por eso todavía mantiene la admiración por su juego, lamentando no topárselo en la cancha: “Es una pena. A Claudio lo conocí cuando yo estaba en la filial. A veces entrenábamos y nos aconsejaba. Por eso tenía muchísima ilusión de enfrentarme a él. Tuvimos una relación muy buena, es un buen compañero y me duele que no se haya podido recuperar de su lesión. Nos trató muy bien, sobre todo a los chicos”, dijo en una entrevista con CDF noticias.

El arquero de La Roja sufre con la lesión al gemelo izquierdo y tendrá que ceder su lugar a Johnny Herrera, en Camerún son conscientes del cambio y conocen el juego del jugador de la Universidad de Chile: “Yo creo que a Chile le afectará su ausencia. Para cualquier equipo es complicado perder al capitán y se hace más difícil cuando el lesionado es uno de los mejores arqueros del mundo. Entonces cualquier equipo se resiente. De todos modos, Herrera es un arquero capaz y experimentado, lo hemos podido ver. Ha tenido buenos resultados en el fútbol chileno, va a querer demostrar su capacidad”, añadió.

Ondoa también comentó la importancia del fútbol en su país y anticipó lo difícil que será el encuentro contra el bicampeón de América: “Será un partido bastante complicado, porque Chile tiene jugadores de nivel mundial. Son rápidos, hábiles, pero nosotros estamos preparados para cerrarles los espacios. Queremos hacer lo mejor posible. Nuestro principal objetivo es darle alegría a la gente de Camerún. El fútbol es todo para ellos y nosotros vamos a luchar por ellos, tal como lo hicimos en la Copa Africana. El mejor regalo que podemos darle a ellos es luchar e intentar vencer a equipos buenos como los que están en la Copa Confederaciones”, finalizó.