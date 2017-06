Paulo Díaz y posible ausencia de Alexis ante Camerún: "Hay más jugadores que lo pueden reemplazar"

La gran duda de la selección chilena para el estreno en la Copa Confederaciones es la presencia de Alexis Sánchez. El delantero presenta un esguince en el tobillo izquierdo y este sábado se realizó exámenes médicos y no entrenó con sus compañeros.

Fue el propio entrenador de la Roja, Juan Antonio Pizzi, quien confirmó que va a esperar hasta el último momento al tocopillano para el duelo de este domingo ante Camerún. Ante una posible ausencia del delantero, el defensa Paulo Díaz confesó que sería una sensible baja por la importancia del jugador en el plantel.

“Alexis es un jugador importante, pero hay más jugadores que lo pueden reemplazar. Todos estamos a un gran nivel para hacer su trabajo. No porque no juegue él dejaremos de realizar nuestro trabajo”, dijo Díaz.

Pensando en el debut ante los Leones Indomables, aseguró que “Camerún es muy fuerte y muy físico. Los conocemos y estamos preparándonos para ese partido”.

Finalmente, tuvo palabras para los dichos de su entrenador en San Lorenzo de Almagro, Diego Aguirre, quien indicó que el defensa pronto estará jugando en Europa.

“Lo que dijo él me sorprendió bastante. Es un gran técnico y me dio mucha confianza en San Lorenzo. Espero que la Copa Confederaciones me sirva para que me vean en todo el mundo. Estoy contento por lo que dijo”, concluyó el zaguero nacional.

TE RECOMENDAMOS DE PUBLIMETRO TV