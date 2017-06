La renovada Camerún busca repetir en la Confederaciones la sorpresa de la Copa de África

No entraba entre los favoritos a la victoria en la pasada Copa de África, pero Camerún levantó el título con un equipo renovado, que viaja ahora a Rusia con el objetivo de repetir la sorpresa en la Copa de las Confederaciones.

Los Leones Indomables no ganaban un título desde 2002, con el equipo liderado por Samuel Eto’o y Rigobert Song, pero en Gabón, a principios de este año, demostraron que siempre hay que contar con ellos.

No en vano son el país africano con mejor participación en la Confederaciones, con el subcampeonato logrado en 2003 tras perder en la final contra la anfitriona Francia.

En esa edición se vivió también uno de los capítulos más tristes de la historia del fútbol camerunés, con la muerte durante la semifinal contra Colombia en Lyon de Marc-Vivien Foe, fallecido por un ataque cardíaco y cuya muerte siguieron en directo millones de personas a través del televisor.

No volvió a la Confederaciones hasta la presente edición, donde acude con buena parte del equipo que sorprendió en Gabón. La baja más significativa, no obstante será la de su defensa y capitán Nicolas Nkoulou, que decidió hacer un paréntesis en la selección tras ganar la CAN, con el fin de recuperar la titularidad en el Lyon francés.

El portero será el joven Fabrice Ondoa, que pese a sus 22 años fue el arquero más destacado del campeonato africano y una de las claves del éxito camerunés. Tras destacar en la CAN, el portero del Sevilla B tendrá ahora la oportunidad de mostrarse ante todo el mundo y lograr un contrato con un equipo de primer nivel la próxima temporada.

El belga Hugo Broos, el hombre que ha sabido hacer la transición de la generación dorada al equipo actual, cuenta con otros jóvenes con potencial como Sébastien Siani, Collins Fai o Robert Ndip També, aunque los que más destacaron en la CAN, junto al portero, fueron Christian Bassogog y Benjamin Moukandjo.

El primero, centrocampista del Henan Jianye chino, fue elegido el mejor jugador de la CAN 2017 y a sus 21 años fue el organizador del juego ofensivo de Camerún, que fue uno de los equipos más vistosos en el torneo continental.

Bassogog la nueva estrella

El segundo se formó como jugador en Francia y pese a anotar 13 goles esta temporada no pudo evitar el descenso del Lorient, por lo que en la Confederaciones tendrá la oportunidad de llamar la atención de algún club más prestigioso.

Y para acompañarle en el ataque estará el veterano Vincent Aboubakar, el jugador del Besiktas que se convirtió en el héroe de todo el país al marcar el gol de la victoria contra Egipto a dos minutos para acabar la final de la CAN (2-1).

Como suele pasar con los equipos africanos, la duda estará en la capacidad defensiva y organizativa del equipo cuando se enfrenten a Alemania, Chile o Australia, por poner las selecciones contra las que se enfrentará en la primera fase.

“Somos un equipo joven, que posiblemente mejore en los próximos tres o cuatro años“, admite el seleccionador belga.

“Para todos los componentes de esta selección se trata de nuestra primera participación en la Copa Confederaciones y lo daremos todo para asegurarnos hacer un gran torneo”, advirtió no obstante Broos.

TE RECOMENDAMOS DE PUBLIMETRO TV