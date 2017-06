La ironía de Beausejour con el VAR: "Dos cuartos más, un show en el entretiempo y era fútbol americano"

La utilización del Video Assistant Referee (VAR) fue el gran tema que rondó el partido de Chile con Camerún por la Copa Confederaciones. Es que en el encuentro que abrió el Grupo B del torneo se utilizó en dos oportunidades y en ambas la decisión tomada por el árbitro esloveno Damir Skomima generó polémica.

Primero, a los 45 minutos, el juez central le anuló un gol a Eduardo Vargas con la ayuda de la tecnología. El delantero chileno recibió un gran pase de Arturo Vidal y definió ante la salida de Fabrice Ondoa. Skomima pitó el centro de la cancha y el festejo se desató con la apertura del marcador. Festejo que duraría poco tras la decisión del juez de invalidar el tanto por posición de adelanto del chileno, la que pudieron corrobar con la repetición en video.

Luego, en el último minuto del segundo tiempo, pasó todo lo contrario. El mismo Vargas convertía el 2 a 0 de la Roja y el juez de línea decidía invalidar su tanto por offside. Ahí, el juez esloveno solicitó la ayuda del VAR y decidió cobrar el tanto, ya que no existía ningún tipo de acción fuera de reglamento. “Es una impotencia grandes, porque estábamos celebrando y lo anulan. Lo importante es que supimos sobreponernos, mantener la calma y ganar”, dijo el delantero involucrado en las dos polémicas del partido.

Más irónico que Turboman fue Jean Beausejour: “fue raro, súper raro. Yo tengo una opinión sobre eso y no tengo problemas con el goal line (sistema para analizar si el balón traspasa la línea), es hasta beneficioso, pero creo que con el VAR se va distorsionando el juego, independiente de que me favorezca o me perjudique (…) Siento que le agregaban dos cuartos más, un show en el entretiempo y parecía fútbol americano”.

Johnny Herrera, en tanto, señaló que “se pierde un poco la esencia del fútbol. En el primer tiempo, creo que Eduardo no estaba off-side. No es algo a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en Sudamérica”, mientras que Gonzalo Jara tuvo una no tan convencida defensa del sistema: “es una ayuda para los árbitros y puede afectar a cualquiera de los dos equipos. Hoy nos jugó un poco en contra”

El VAR que se implementó en la Copa Confederaciones ya venía siendo utilizado en torneos como el Mundial de Clubes o el pasado Mundial Sub 20. Las polémicas en esos campeonatos tampoco estuvieron ausentes y seguramente seguirán también en tierras rusas.