La sinceridad de Johnny Herrera: "Siempre van a ser más importantes los partidos con la U"

Johnny Herrera tuvo este domingo su partido más importante con la selección chilena. Tras la lesión de Claudio Bravo, quien no se ha recuperado de un desgarro sufrido a finales de la temporada pasada, el arquero de Universidad de Chile tomó su lugar y fue titular en el debut de la Roja en la Copa Confederaciones, enfrentando este domingo a Camerún en el estadio del Spartak de Moscú.

Pese a una mala salida en un gol invalidado a Camerún por una falta sobre Arturo Vidal, el guardameta tuvo un correcto cometido y dejó su arco en cero en la victoria por 2 a 0. Y sobre esta posibilidad que tuvo de tomar el puesto del golero del Manchester City para ser titular ante los africanos, Herrera valoró poder jugar la Confederaciones, aunque, en su estilo, le bajó el perfil y recordó a su equipo.

“Jugar en la selección A, con la calidad de jugadores (que hay), no son muchas las veces que pasa y cuando llega uno tiene que estar preparado. Ya son varios partidos los que vengo jugando, mientras más juegas te vas sintiendo mejor y hoy no fue la excepción. Positivo porque se ganó, nos quedamos con los puntos, pero mejor si no te hacen goles”, comenzó diciendo en declaraciones que recoge radio ADN y luego agregó una frase que ya había lanzado la primera vez que jugó por la Roja: “Puede ser (partido más importante por la selección), para mí siempre van a ser más importantes los partidos de la U”.

Además, Johnny Herrera respondió a las críticas y expectación que se genera cuando le toca defender a la Roja, asegurando que no lee los comentarios negativos que le realizan algunos hinchas: “Si me pusiera a responderle a cada hueón, como se dice en buen chileno, estaría quizás dónde. Por lo general, en los ratos libres me dedico a ver series, hablar con mi hijo y lo paso bien con mi familia. El día que me preocupe lo que diga la gente estaría ahorcado en un árbol en Angol”

Revisa el audio de las declaraciones de Johnny Herrera (transmisión Radio ADN)