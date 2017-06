Pizzi reveló la desazón del camarín de Chile por el VAR: "Sea justa o no, incide en lo emocional"

La victoria 2-0 de Chile frente a Camerún dejó bastantes polémicas a revisar debido a la nueva modalidad de arbitraje impuesta por la FIFA. A pesar de celebrar el triunfo, la Roja sufrió todo el partido con las determinaciones del Video Assistant Referee (VAR), que le anuló un gol en el primer tiempo, pero que el segundo tiempo rectificó una decisión arbitral que había invalidado un tanto de Vargas por posición de adelanto y que finalmente terminó siendo el gol para el 2 a 0 final del debut en la Copa Confederaciones.

Ante eso, el técnico Juan Antonio Pizzi reveló la desazón que sufrió el plantel de la Selección tras la rectificación del VAR en el tanto de Eduardo Vargas a los 45′, que les impidió irse al descanso con una victoria por la mínima ante los africanos. Sin embargo, llamó a tener paciencia para acostumbrarse al nuevo sistema que “le quita emoción” al fútbol.

“Tenemos que dar un poco de margen, estamos en un proceso experimental sobre esta modalidad. Hay algunas sensaciones inmediatas y que tienen que ver con la parte emotiva del fútbol y para revertir eso creo que será necesario que pase tiempo. La desazón que genera este tipo de situaciones es lo que no estamos acostumbrados. El punto negativo es la parte emotiva de los jugadores por la rectificación de sanciones, sea justa o no incide mucho en lo emocional”, señaló Pizzi en conferencia.

“El estado de ánimo de los jugadores en el entretiempo es como si nos hubiesen empatado. Las imágenes, si bien podemos considerarla justa es mínimo lo que está adelantado, que antes de este campeonato hubiese sido válido el gol. Hay que tener paciencia, la FIFA está en un proceso de evaluación, lógicamente contemplará todo lo que podamos decir independientemente de las soluciones“, añadió el DT de la Roja sobre el VAR.

Por otra parte, Pizzi se refirió al favoritismo que se le entrega a la selección chilena con esta sólida victoria a los africanos y la importancia que tuvo Alexis Sánchez al ingresar a cambiar el partido en la segunda etapa.

“El favoritismo está muy relacionado con el resultado. Hemos jugado partidos donde hay buenas estadísticas, donde no podemos ganarlo o la diferencia no se refleja y se generan dudas. A nivel público, respeto lo del favoritismo pero no dice nada, porque no vamos a cambiar la filosofía de juego por ser o no ser favorito”, apuntó el entrenador que elogió al Niño Maravilla.

“El partido necesitaba gol y ahí (Alexis) es el más determinante que teníamos en el banco. Están de más los elogios y tenemos que estar contentos de que siempre quiere estar, hace esfuerzo por estar en cada uno de los partidos y tenemos que cuidarlo lo más que podamos, atentando contra nuestro deseo de verlo siempre”, cerró el técnico.