Uno a uno de Chile: Vidal alargó su reinado y se convirtió en la figura de la Roja ante Camerún

Johnny Herrera: El guardameta jugó su tercer partido oficial en el arco de la selección chilena y no tuvo mayores problemas al reemplazar al capitán Claudio Bravo. A pesar de que en el primer tiempo salió a cortar por aire de mala manera una jugada peligrosa, el jugador de Universidad de Chile no cometió más errores y fue beneficiado del poco poder ofensivo que presentaron los africanos. Tuvo poca opción, pero respondió cuando se vio complicado.

Mauricio Isla: El Huaso se vio activo durante todo el compromiso por la banda derecha. Ante las pocas oportunidades en el ataque que se generaron los africanos, el hombre del Cagliari acompañó a los atacantes en el terreno rival, siendo una constante opción ofensiva por su sector y hasta tuvo una oportunidad de marcar en el segundo tiempo. Buen duelo del formado en Universidad Católica.

Gary Medel: Cuando no está Bravo, el Pitbull tiene que tomar la jineta y el liderazgo de Chile. Es por eso que el defensor intentó levantar a sus compañeros en el difícil partido que le generaron sus rivales en el debut de la Confederaciones. Aunque cometió un par de pifias cerca del área de Herrera que pudieron costarle caro a la Roja, finalmente no lamentó muchos inconvenientes en la zaga.

Gonzalo Jara: Uno de los más bajos de la defensa fue el hombre de la U. Aunque no tuvo una mala jornada, el zaguero entregó pases errados a los pies de sus rivales y se vio nervioso al momento en que los africanos se acercaban al arco rival con velocidad. Pese a eso, al igual que Medel, no lamentó mayores problemas en la victoria de Chile.

Jean Beausejour: El lateral izquierdo corrió por toda su banda durante el primer tiempo, generando varias ocasiones de gol desde su sector. Ganando por velocidad a sus marcadores, el jugador de la U fue certero también en sus pases. Pese a eso, en la segunda etapa se vio cansado y por eso bajó su nivel, quedándose relegado al campo de Chile solamente.

Marcelo Díaz: El mediocampista tuvo buen criterio en sus acciones y pases, por lo que fue el inicio del juego de Chile desde su mitad del campo. Aunque también evidenció mucho cansancio en el segundo tiempo, el volante estuvo certero al momento de cortar el juego de los de Camerún para luego comenzar limpiamente el fútbol de la Roja. Se entiende a la perfección con Aránguiz y Vidal.

Charles Aránguiz: A pesar de que en ocasiones tuvo problemas en la marca, el mediocampista del Bayer Leverkusen luchó bastante para poder avanzar las líneas de Chile rumbo al arco de los africanos. Sin tener tanta injerencia en el partido, el Príncipe cumplió sin problemas.

Arturo Vidal: Fue la figura de Chile. El volante fue el generador de fútbol en la selección chilena durante todo el compromiso y habilitó a Eduardo Vargas para que marcara el primer gol de la Roja, que finalmente fue anulado por el sistema de videoarbitraje. A pesar del enojo por ese tanto anulado, el Rey Arturo no se rindió y anotó su propio gol de cabeza para ser el corazón de su equipo en la victoria ante Camerún.

José Pedro Fuenzalida: El Chapa comenzó muy activo en el primer tiempo y se generó muchas ocasiones de gol. Con cuatro remates al arco, fue uno de los jugadores más importantes en el inicio del compromiso, pero en la segunda etapa se fue apagando hasta ser reemplazado por Leonardo Valencia. Irregular partido del jugador de la UC.

Eduardo Vargas: Cuando juega por Chile siempre responde. Aunque no ha tenido una buena carrera en sus clubes, Turboman siempre deja algo para la Selección. Al amparo de las polémicas arbitrales a través de video, el atacante se las arregló para marcar en dos ocasiones: uno anulado y el otro ratificado. Una de las figuras.

Edson Puch: Aunque no jugó mal, el ariete no pudo ser el reemplazo ideal de Alexis Sánchez. A pesar de que remató y generó algo de peligro en el área rival, finalmente el Comando no estuvo a la altura de las circunstancias.

Cambios:

Alexis Sánchez: Una lesión en el tobillo le impidió ser titular en la Roja frente a Camerún y eso se notó. El Niño Maravilla se vio amurrado en el banco de suplentes y, sumado a la necesidad del partido, eso le permitió entrar de urgencia a los 57 minutos cuando el partido estaba 0-0, y su presencia se notó. Apenas entró, el tocopillano le cambió la cara al partido y de un centro suyo salió el gol de Vidal para abrir el marcador. Luego, en el segundo gol de Chile, una jugada suya permitió el tanto de Turboman.

Leonardo Valencia: El volante reemplazó al Chapa a los 64 minutos por cansancio, y fue el encargado de todas las pelotas detenidas de Chile. Intentando levantar y adelantar las líneas de Chile, el Leo completó un buen compromiso en Rusia.

Francisco Silva: El Gato ingresó a los 71 minutos cuando el partido seguía muy complejo, en reemplazo de un agotado Aránguiz. Su ingreso le dio más tranquilidad al bloque posterior de Chile, quienes atacaron con todo en los últimos 20 minutos en busca del gol.