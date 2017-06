Herrera detalla relación con Bravo: "Somos rivales desde chicos, pero es un amigo"

Johnny Herrera fue uno de los protagonistas de la victoria de la Roja sobre Camerún por 2-0, en el estreno de la escuadra nacional en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

El portero entregó una entrevista con la FIFA tras la victoria en Moscú, donde se confesó en el primer duelo oficial que disputa por Chile en un torneo oficial de selecciones, reemplazando al lesionado Claudio Bravo.

“Yo tengo harto recorrido en el arco, en el fútbol, entonces no estaría bien ponerme nervioso a esta altura de mi carrera. Estuve súper tranquilo en el desarrollo del partido y ahora estoy feliz por el resultado“, dijo el meta de Universidad de Chile.

Sobre el partido de este domingo, Herrera aseguró que “estoy conforme con haber dejado el arco en cero y con llevarnos los primeros tres puntos, que en este tipo de campeonato corto lo principal es empezar ganando. El hielo se rompió, que es lo que cuesta siempre“.

Publimetro.cl La sinceridad de Johnny Herrera: “Siempre van a ser más importantes los partidos con la U” El arquero, tras ser titular con Chile en el debut en la Confederaciones, repitió una frase que había lanzado cuando jugó su primer encuentro con la Roja.

Herrera no pasó mayores problemas, más allá de ese centro en el que fue anticipado de cabeza por Michael Ngadeu Ngadjui y que terminó en gol, aunque el juez anuló la jugada por una falta: “El árbitro ya había cobrado, si yo hasta me freno un poco en la carrera para evitar chocar con el rival. Sabía que era falta, no hubo nervios“.

También contó cómo es un relación con Bravo, el titular indiscutido del equipo, pero que está postergado por la lesión que sufrió en el Manchester City.

“Primero me deseó suerte, y luego me felicitó como a todos. Nos conocemos desde hace mil años… Somos rivales desde chicos, él en Colo Colo, yo en la Universidad de Chile, y luego llevamos años peleando el puesto. Es un amigo“, indicó.

Por último, del duelo con Alemania, indicó que “quizás sea un partido más ida y vuelta por la calidad de sus jugadores, y eso en teoría podría facilitarnos el juego a nosotros. Siempre es difícil entrarle a un equipo que defiende y juega de contra. Será un rival tremendamente duro“.