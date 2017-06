Arturo Salah se abre a la opción de que Chile organice el Mundial 2026: "Lo he estado pensando"

Han pasado dos días desde que la Selección chilena se estrenó en la Copa Confederaciones, con un triunfo por 2-0 ante Camerún, y todavía sigue siendo tema el hecho de que el plantel y la ANFP no hayan alcanzada aún un completo acuerdo por los premios.

Sin embargo, este martes el presidente del organismo de Quilín, Arturo Salah, aseguró que se encuentran a un paso de resolver los de los bonos con los jugadores.

“El tema va muy encaminado. Hemos tenido buena comunicación. Creo que vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”, reconoció el timonel de la entidad en conferencia de prensa desde Moscú.

Respecto al desempeño de la Roja, el mandamás del ente rector del balompié criollo sostuvo: “Estamos contentos y con satisfacción por cómo están jugando. Los jugadores vienen de exigencias muy altas en sus temporadas futbolísticas. Esperamos que sigan así. El jueves habrá un partido difícil frente a los campeones mundiales, pero tenemos confianza”.

En esa línea, Salah mostró su respeto por Alemania, a pesar de que participa con un equipo joven: “Tendría cuidado en hablar de equipo alternativo. Un fútbol tan estructurado como el alemán tiene bien claro cuál es el hilo conductor del desarrollo del fútbol en ese país. Igual así es un equipo de primer nivel mundial. Chile lo va a enfrentar de igual a igual. Ellos han dicho que van a enfrentar a un equipo muy fuerte. Vamos a ver un partido espectacular, porque son dos de los candidatos al título”.

Además, comentó el polémico uso del sistema VAR: “Tiene aristas buenas y otras que pueden ser distractoras de parte de la naturaleza del juego. Estamos en marcha blanca y se va a ver cómo funcionó. Tiene que ser algo universal y requiere inversión. Se necesita un período para que los países puedan articularlo”.

Por último, Salah se refirió a la opción de organizar un Mundial: “Podemos contar con nuestros vecinos y hay que ver la posibilidad de postular a un nuevo Mundial. Yo lo he estado pensando y no lo he tratado colectivamente. Ahora se abrió la etapa de postulaciones para el 2026”.