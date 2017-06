Ter Stegen es confirmado en el arco de Alemania ante la Roja

Un viejo conocido estará en el pórtico de Alemania en el duelo ante Chile por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Confederaciones 2017. El meta de Barcelona, Marc-André Ter Stegen, será titular ante la Roja.

En la conferencia de prensa previa al choque ante el bicampeón de América en Kazán, el director técnico germano, Joachim Low, habló de los cambios que introducirá en su equipo, entre ellos la presencia de ser Stegen en el arco, quien fue suplente en el triunfo 3-2 ante Australia.

“No tiene sentido hacer siete cambios para el partido ante Chile, pero tres o cuatro podrían cambiar. Ter Stegen estará en la portería. Mis arqueros ya lo saben“, anunció el DT campeón del Mundo en Brasil 2014, quien dejará a Bernd Leno del Bayer Leverkusen en la suplencia.

Además, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el entrenador alemán volvió a entregar elogios para la escuadra comandada por Juan Antonio Pizzi. “Si hablamos de táctica, Chile es uno de los mejores equipos del mundo y un gran reto para nosotros“, destacó.

“Si no vamos al frente, si no atacamos, no tendremos ninguna oportunidad contra Chile. Son un equipo muy flexible, sin posiciones rígidas. Esa es una de sus grandes fortalezas. Nuestros jugadores no pueden dejar escapar a los jugadores chilenos“, expresó.

Quien también tuvo loas para el conjunto chileno fue el mediocampista del Liverpool Emre Can, quien manifestó que “Chile es un equipo luchador. Tenemos que plantarles cara. Nosotros también tenemos un equipo fuerte“.