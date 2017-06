Alexis Sánchez se ganó elogios en todos los idiomas por su histórica marca en la Roja

Alexis Sánchez es histórico. El delantero sigue demostrando su gran nivel y ahora lo hizo anotando la apertura del marcador en el partido de Chile con Alemania, válido a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Confederaciones. Cuando apenas se jugaban cinco minutos, el chileno aprovechó una mala salida de los alemanes y definió como si fuera zurdo para batir a Marc-André ter Stegen.

Con su tanto ante los dirigidos de Joachim Löw, Maravilla alcanzó los 38 goles y en sus 112 partidos superó a Marcelo Salas como goleador histórico de la selección chilena. Los elogios no se demoraron en aparecer y fueron en todos los idiomas. Ingleses pidiendo que se quede en Arsenal, alemanes exigiendo su llegada a Bayern Munich o aplausos de múltiples latitudes, en ruso, portugués o francés, sólo demuestran la grandeza del tocopillano.

Además, como era de esperar, los Gunners felicitaron a Alexis Sánchez, su máxima figura, por la marca que alcanzó con Chile.

Revisa algunos de los elogios que recibió Alexis

De Tocopilla a lo más alto de nuestra historia. ¡Felicitaciones, @Alexis_Sanchez, el máximo goleador de #LaRoja! pic.twitter.com/1oQXvkXw3P — Selección Chilena (@LaRoja) June 22, 2017

Alexis Sanchez makes Chilean history! 🇨🇱 pic.twitter.com/CHguKWWhxT — B/R Football (@brfootball) June 22, 2017

¡Alexis Sánchez se acaba de convertir en el máximo artillero histórico de la Selección de Chile en soledad! ¡38 goles! pic.twitter.com/E0n2HJtjW7 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2017

Personalmente, veo a Alexis en el Top-10 mundial. Auténtico jugadorazo. Incansable y mucha calidad. pic.twitter.com/iPhggXUgMj — Todo Fútbol (@Futboltoop) June 22, 2017

Alexis is both footed he scored with his left like it was practice hours mate — Flygerian King 🇳🇬 (@MrBigzOfficial) June 22, 2017

Lo mejor que ha producido Chile en los últimos 100 años: Arturo Vidal y Alexis Sánchez — r9_Lewandowski (@erwin_bav) June 22, 2017

Tá maluco mané Alexis Sanchez é mooonsstro demaaaaissss!!! — Gunners 🏆 (@Luan_Siilva1) June 22, 2017

J'espère que certains arrêterons de dire que Alexis Sanchez est "surcoté"pas assez fort"pas assez buteur"Sanchez est un top joueur! #ALLCHI — Mattéo 🐉🐲 (@MatteoMp8) June 22, 2017

He, and his agent – of course, are making it hard for Bayern to scare them away and force a move to City. — Javier Freitas (@javierfreitas) June 22, 2017