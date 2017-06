Alexis tras superar a Salas como goleador de la Roja: "Me llena de orgullo, alguna vez grité sus goles"

La selección chilena demostró que está para grandes cosas y pese a empatar 1-1 con Alemania, el partido dejó la actuación de Alexis Sánchez como la imagen del día transformándose en el goleador histórico de La Roja con 38 goles.

El tocopillano se lució en la Arena Kazan y además de lograr la apertura de la cuenta a los 5 minutos se echó el equipo al hombro. Por eso se ganó el premio al jugador del partido elegido por la FIFA y tras el encuentro expresó su felicidad por el logro.

“Me pone muy contento convertirme en goleador, pero sin mis compañeros no habría logrado esto, ahora enfocarnos porque queremos ganar la tercera Copa y estamos todos motivados para eso“, sentenció.

Además del récord goleador, Alexis tiene marcas que permanecerán en el tiempo como máximo asistidor (34) y empatar a Claudio Bravo entre los jugadores con más presencias (112). Pero el delantero no se marea con los números, incluso alabó a Marcelo Salas y quiere que algún jugador chileno lo supere en el futuro.

“Alguna vez me gustaría cuando viejo sentarme tomando un vino y ver que alguien me pase. Me llena de orgullo superarlo (a Marcelo Salas) y también a (Iván) Zamorano por que alguna vez grité sus goles. La verdad es que no me doy cuenta de lo que ha pasado. No me siento ni el mejor ni peor, hay que aportar“, dijo el goleador.

Publimetro.cl Alexis Sánchez agiganta su leyenda y es el nuevo goleador histórico de la Roja El delantero nacional superó en el listado a Marcelo Salas, el cual comanda en solitario. Con sólo 28 años sigue escribiendo su rica historia con la Selección.

Con respecto al juego mostrado ante Alemania, el delantero del Arsenal de Inglaterra se mostró conforme con lo realizado en el pleito que terminó igualado a un gol en Kazán.

“Estoy muy feliz de marcar, pero más contento por el equipo lo que entregó hoy, enfrentamos un rival muy duro y podríamos haber liquidado en el primer tiempo, pero el partido fue parejo y ellos tienen jugadores en las mejores ligas del mundo. Fue un gran rival y el estado físico afecta a los dos por igual (…) Ahora debemos seguir con la misma intensidad, fue un gran partido, pero esto no termina“, aseguró.

Finalmente, Alexis se sintió muy bien de la lesión que no le permitió ser titular en el primer partido contra Camerún y para finalizar adelantó la definición del grupo en el duelo del domingo contra Australia (11:00 horas) que puede sellar la clasificación de Chile a la segunda ronda.

“Depende de los jugadores y el cuerpo técnico depende de nosotros para salir primeros del grupo. es un gran rival, hay que ganar“, cerró.

Publimetro.cl Alexis Sánchez se ganó elogios en todos los idiomas por su histórica marca en la Roja Maravilla se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección chilena con su tanto ante Alemania.

TE RECOMENDAMOS DE PUBLIMETRO TV