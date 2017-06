Vidal: "Bielsa no nos cambió nada, eso lo hicieron Sampaoli y Pizzi que nos hicieron campeones"

Para muchos, el ex técnico de la Selección chilena, Marcelo Bielsa, es el gran responsable de la exitosa “generación dorada” de la Roja que conquistó la Copa América 2015, Copa Centenario 2016 y que ahora va por la Copa Confederaciones 2017 al cambiar la mentalidad de los futbolistas chilenos.

Sin embargo, no todos lo consideran así. Es que el volante y figura de la Roja, Arturo Vidal, sorprendió al restarle méritos al rosarino, que dirigió a la selección entre 2007 y 2010.

“Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile”, reconoció de manera categórica en entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

“Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones”, añadió el volante.

Además, Rey Arturo agregó: “Del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile. Y este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos”.

