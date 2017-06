Gary Medel sufre contractura y queda en duda para el encuentro ante Australia

Minuto 70 de partido y Gary Medel encendía las alarmas en la selección chilena. Luego de un carrerón para llegar a cubrir su zona en el área, el defensor quedó tirado en la cancha por un pinchazo en la pierna izquierda y su cara de dolor, la que nunca suele tener por una molestia física, adelantaban que tendría que ser reemplazado. El Pitbull, que a esa altura ya estaba al borde de las lágrimas por la posibilidad de perderse el partido con Australia, salió cojeando y tuvo que ser reemplazado

Ya en la banca, el mediocampista siguió tomándose la zona afectada y con un rostro que dejaba en duda su participación para el partido del domingo ante los Socceroos. Las declaraciones de Juan Antonio Pizzi tampoco dieron calma y confirmó que tiene una contractura que será evaluada en los próximos días.

“Gary tuvo una contractura en esa jugada que hace sprint cerca de la banda. Veremos cómo se recupera, no tenemos muchos días antes de jugar con Australia y vamos a ver esa evolución. Yo sé que todos quieren estar y hace el máximo esfuerzo para estar a disposición. Me dijo que no sintió el típico pinchazo de una rotura, pero a una contractura también hay que prestarle debida atención y ser precavido en las evaluaciones“, explicó el técnico.