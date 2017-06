Ter Stegen y su reencuentro con Bravo: "Fue muy bueno verlo, pero una pena que no jugara"

Más allá de lo netamente futbolístico, uno de los atractivos que tenía el duelo entre Chile y Alemania en Rusia por la Copa Confederaciones era el reencuentro entre los arqueros Claudio Bravo y Marc-André ter Stegen, quienes tuvieron una convivencia marcada por la reñida competencia cuando coincidieron en Barcelona.

Y contrario a lo que apuntaban los rumores, un buen abrazo en cancha y una distendida conversación rumbo a camarines dejaron en claro la buena relación entre ambos. Es más, el propio meta germano le dedicó especiales palabras al capitán de la Roja cuando dialogó con Radio Cooperativa tras el 1-1 en el Arena Kazán.

“Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Está lesionado todavía y espero que se recupere pronto. Fue muy bueno verlo. Es una pena que no estuviera, es diferente cuando juegas contra un ex compañero y espero verlo pronto en la cancha”, expresó el joven arquero alemán, lamentando la ausencia de Bravo, quien aún no puede jugar en la Confederaciones por lesión.

Sobre lo sucedido en cancha ante la Roja, ter Stegen expresó lo siguiente: “creo que fue un partido muy complicado contra un rival que tiene mucha experiencia. Empezamos bien, pero llegaron directamente con el gol de Alexis. Nuestra respuesta fue bastante buena”.

“Estoy más que contento con el resultado. Los últimos minutos ambos equipos sufrieron por la larga temporada y es un punto, pero tenemos la posibilidad de ganar el grupo. Queremos ganar el último partido para seguir como líderes”, prosiguió.

El arquero culé fue más allá y elogió el nivel de la selección de Chile, al plantear que “es un equipo que sabe jugar bastante con el balón. Juegan con tranquilidad y solucionan muchas situaciones de manera fácil. Es muy complicado jugar contra ellos por la rapidez que tienen. Nosotros dimos lo máximo posible. A veces le pudimos hacer daño e hicimos un buen partido”.