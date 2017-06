Una trombosis deja fuera a Pedro Carcuro del partido de Chile con Alemania

¿Gritará o no gritará gol? Esa era la gran interrogante que tenían los hinchas cuando se enteraron que Pedro Carcuro volvía al relato. TVN anunció el retorno del colorín como gran sorpresa para la Copa Confederaciones. El mismo que hizo delirar a tantos chilenos con sus emocionantes relatos en el Mundial de Francia 1998. Esos que sacaron lágrimas al ver como José Luis Sierra clavaba un tiro libre al ángulo del arco de Jacques Songo’o o cuando Marcelo Salas se “subió al cielo en una mágica escalera” para ganarle a los defensores italianos y batir a Gianluca Pagliuca con un notable cabezazo.

El deseo de los noventeros fanáticos de volver a escuchar a Pedro Carcuro se hizo realidad en la Confederaciones, cuando se puso frente al micrófono para relatar el Chile ante Camerún que abrió el Grupo B del torneo. Como era de esperar, el hombre de TVN se mantuvo fiel a su estilo y no gritó gol en ninguno de los tantos de la Roja ante los africanos, pero si cautivó con su relato para la victoria que abrió el camino de la Roja en el torneo de campeones.

Pero aquellos que vibraron con el retorno del colorín tendrán una mala noticia para el partido ante Alemania: Carcuro no estará en el relato. Según informó el diario Las Últimas Noticias, “Pietro” sufrió una pequeña trombosis en la pierna derecha luego de varías días con dolores en el sector talón y se quedó con reposo obligado en Moscú, por lo que no pudo viajar a Kazán, sede del partido que se disputará desde la 14:00 horas.

“Son cosas que pasan, lo sé. Ahora estoy más tranquilo y mejor, pero no ha sido fácil. Llegué con dolores desde Santiago y pensé que lo podía controlar, pero con el correr de los días me comenzó a doler más y mi pierna se hinchó demasiado. Hablando con mi hijo me dijo: ‘papá, por favor, tenga cuidado, no vaya a ser otra cosa’. Me atendieron los médicos de la Selección, el doctor Fernando Yáñez y Fernando Radice, quienes se portaron re bien. Me detectaron una pequeña trombosis, que espero que no sea de mayor preocupación. Yo lo que quiero es ojalá poder volver a trabajar de acá a unos tres días”, dijo el relator al matutino. .

“En un principio estaba asustado, pero después a mediodía, cuando me hice el examen, estaba contento. Cuando hablé con el doctor Radicce y mi médico en Santiago, me dijeron que no podía volar y ahí me quería cortar las venas, qué quieres que te diga. Esa es la verdad de las cosas”, concluyó Carcuro, a la espera de poder trabajar para el partido del domingo ante Australia, donde Chile cerrará su participación en la fase grupal de la Confederaciones.