Borghi se une al debate Vidal-Bielsa: "Hizo que la selección se sintiera importante en todos lados"

Arturo Vidal sorprendió el jueves al señalar que Marcelo Bielsa no tuvo nada que ver en la explosión de la Selección chilena de fútbol, que en los últimos años ganó dos Copas América consecutivas.

El volante del Bayern Munich provocó un shock en el medio al restar al Loco de la conversación de los mejores seleccionadores,

“Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile“, reconoció el Rey en entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Por eso, las reacciones sobre el tema no se hicieron esperar y uno de los que analizó el tema fue el ex DT de la Roja, Claudio Borghi, precisamente quien reemplazó al Loco tras su salida a principios de 2011.

El Bichi no concuerda del todo con Vidal, pero aún así deja entrever que el rosarino si fue un aporte importante para que el equipo nacional alcance las alturas a las que ha llegado en los últimos años.

“Si Marcelo cambió o no el fútbol, no lo sé“, dijo el ex entrenador de Colo Colo a La Nación de Argentina.

“Lo que le dio Bielsa a los jugadores y la selección fue una seguridad de sentirse importante en todos lados, pero eso no significa que haya cambiado nada. No sé si coincido con todo lo que dijo Vidal, pero el trabajo no es sólo del entrenador, sino de toda la gente que viene remándola“, expresó.

“Insisto: Bielsa los hizo sentirse importante en todos lados, pero no significa que haya cambiado su fútbol“, cerró.

