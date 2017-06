El manifiesto del Tucu Hernández: "No tengo que taparle la boca a nadie"

Por su condición de argentino nacionalizado, Pedro Pablo Hernández ha tenido que cargar con cartel de jugador resistido en el actual plantel de la Roja, pese a que cada vez que ha sido requerido por Juan Antonio Pizzi ha cumplido con buenas actuaciones, sobre todo en el 1-1 ante Alemania en Kazán.

Pero el Tucu dijo no prestarle mayor atención a dichos reproches. “Veo muy poco, no me fijo en las críticas y son libres de decir lo que quieran. No me fijo, incluso a uno lo hacen más fuerte. No tengo que demostrarle nada a nadie, sólo a mi club y a mi seleccionador“, manifestó en conferencia de prensa.

“Lo que puedan decir es por el mensaje que le llevan a la gente y se basan en eso. Quiero hacer mi trabajo y siempre lo he dado todo y eso me deja contento, no tengo que taparle la boca a nadie“, prosiguió.

Además, el hombre del Celta de Vigo defendí su apego a la Roja, pese a no nacer en Chile. “Vengo de una familia chilena y es lo principal. Es la manera de devolverle a la selección la oportunidad que me dio y esto se lo prometí a mi abuelo. Es un agradecimiento a la selección y el respeto que se le siente“, sostuvo.

Desgaste y sacrificio

Otro que habló en la Roja fue el mediocampista Leonardo Valencia, quien se refirió al juego que ha mostrado la Selección en lo que va de la Copa Confederaciones. A juicio de quien estuviera en Palestino en la última temporada, Chile va por buen camino, pese a que falta pulir la definición.

“No se ha terminado la jugada, pero eso se va a trabajar y se va a mejorar. Nos quedamos con el sacrificio y la humildad de correr por el compañero“, estableció el ex valor de la Universidad de Chile y que tuvo un gran paso por los árabes en el reciente año.

En base a ello, el volante planteó que “el desgaste sucede por buscar el arco, en el segundo tiempo se baja, si uno busca el arco todo el momento es difícil mantener el ritmo. El juego que hace hoy Chile genera respeto, siempre es bueno que uno busque el arco y mantenga la posesión del balón“.

Chile volverá a los entrenamientos este sábado de cara al duelo del domingo ante Australia en Moscú (11:00 horas), donde buscará su paso a semifinales de la Confederaciones.