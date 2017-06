Alexis advierte a la hinchada: "Se los digo de corazón, disfruten esta generación"

Se Gane, se Empate o se Pierda , solo hay que pararse y aplaudir a estos jugadores por tantas alegrías que le hemos dado al pueblo chileno. Seguiremos dando lo mejor de nosotros 👏🇨🇱 Y se los digo de corazón, disfruten esta generación , porque si NO nos apoyamos los chilenos nadie lo hará por nosotros ❤️🇨🇱👏😊

