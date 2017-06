Charles Aránguiz fue la principal víctima de la violencia de Australia

Australia propuso un juego marcado por la violencia ante Chile y Charles Aránguiz fue la principal víctima de aquel planteamiento. El Príncipe fue el blanco más recurrentes de las duras infracciones oceánicas.

Jackson Irvine, Aziz Behich y Tim Cahill le propinaron violentas entradas al hombre del Bayer Leverkusen, quien tuvo que abandonar en el entretiempo por lo lastimado que quedó. Pedro Pablo Hernández entró en su lugar.

Behich y Cahill fueron amonestados por el juez italiano Gianluca Rocchi debido a las faltas cometidas sobre Aránguiz, pero en el caso del capitán australiano, el cuerpo técnico y los jugadores chilenos exigieron roja, ya que le le propinó dos agresiones muy vehementes al ex Cobreloa.

En el staff de la Selección produjo mucha molestia el desempeño el árbitro, quien permitió el juego violento de Australia con sus determinaciones. De hecho el médico Fernando Radice, le alegó al cuarto juez que tuvieron que sacar del campo al puentealtino por las duras faltas que recibió.

En su conferencia de prensa, el DT Juan Antonio Pizzi explicó que “Charles salió con un golpe, tenía mucho dolor, todavía quedan un par de días para el partido, vamos a ver cómo se recupera, tiene mucha disposición al igual que sus compañeros. Por ahora está con mucho dolor“.

Por el momento, el Príncipe está “entre algodones” tras la violencia de los oceánicos y tras el partido fue claro al reconocer: “Jugamos mal hoy, no hicimos un buen partido“.

Sobre el partido con Portugal, sentenció que “ellos tienen muy buenos jugadores y no podemos jugar así si queremos ganarles“. Y de su lesión explicó que “esperamos que no sea para preocuparse, ahora no hay un diagnostico claro, veremos en el hotel o sino mañana . Me tocó ahora, pero son cosas que pasan, empecé a sentir una molestia en la rodilla, pero ya veremos“.

Finalmente, sobre la supuesta dosificación, Aránguiz explicó que “nosotros desde el primer partido hemos tratado de dar todo, de jugar bien, la prensa puede dar su opinión, pero nosotros siempre estuvimos concentrados desde el principio“.