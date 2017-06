Jara no le teme a Cristiano: "Lo respeto, pero he jugado con Messi y tengo a Alexis aquí a mi lado"

Gonzalo Jara tuvo un análisis optimista del empate 1-1 contra Australia que le significó a la selección chilena la clasificación a las semifinales de la Copa Confederaciones y ya imagina como será el partido contra Portugal, que encabezado por Cristiano Ronaldo se quedó con el grupo A de la competición.

El defensa no teme el nivel de juego de los campeones de Europa y ve con tranquilidad su duelo personal con el mejor delantero del mundo: “Lo respeto pero he jugado con (Lionel) Messi, tengo a Alexis (Sánchez) aquí a mi lado, que es un gran jugador. Me motiva jugar con Portugal así como lo fue con Alemania“, señaló.

De cara al partido del miércoles en Kazán (14:00 horas) Jara piensa que habrá un gran espectáculo por el tipo de juego de ambos cuadros: “El que te toque en estas instancias cualquier equipo es muy difícil. En el balance es lo que vinimos a buscar, llegar a las ultimas instancias, ahora nos toca jugar semifinal con un equipo de categoría que se parece mucho a nosotros“.

El jugador de la Universidad de Chile confesó que Australia incomodó el sistema táctico chileno con su buena presión y juego violento: “Fue muy meritoria, un rival que nos planteó un partido muy diferente. El partido que nos propusieron jugamos un partido muy físico, de correr, pero lo sacamos adelante y nos deja tranquilidad. Se clasificó y había que jugar de la forma en que se planteó“.

El central se siente feliz de estar en la Copa Confederaciones y se emociona al vestir la camiseta roja en una nueva cita de este tipo. “Fue bonito, me siento feliz de ser chileno y cantar el himno nacional“, señaló.

“Los rivales se meten atrás, tenemos que buscar el arco rival, no nos complica pero quedamos expuestos. Además, los que no venían jugando lo hicieron bien, somos un equipo muy competitivo, con el juego colectivo que está por sobre la individualidad“, finalizó sobre el juego de la escuadra nacional.