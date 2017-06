Pedro Carcuro se cuida: vuelve a Chile y no sigue en la Copa Confederaciones

No va más. Pedro Carcuro no continuará con la cobertura de TVN en Rusia por la Copa Confederaciones 2017, debido al problema de salud que lo dejó fuera del partido Alemania-Chile que iba a relatar.

El destacado comunicador relató el pasado domingo el encuentro de la Roja con Australia en Moscú, aprovechando que no tuvo que trasladarse de lugar tras la trombosis que sufrió en una pierna la semana pasada.

Sin embargo, ahora todo se complicó porque Chile debe enfrentar sus dos próximos partidos fuera de la capital rusa, así que el periodista no podrá realizar esos traslados y volverá al país.

“Ante cualquier duda es mejor cuidarse. Conversé con mi médico en Santiago, Manuel Espíndola, y él prefiere que me vaya, que me haga exámenes y el tratamiento que corresponde“, dijo Carcuro al diario Las Últimas Noticias (LUN).

En esa línea, sentenció que “los viajes en aviones chicos e incómodos me pueden significar algún trastorno y estando acá en Rusia todo es más complicado. No es fácil el tema de la comunicación acá. Por eso hay que evitar cualquier riesgo y por esa razón me estoy yendo a Santiago“.

El histórico Carcuro regresará a Chile este jueves, tras un largo vuelo con escalas en Alemania y Brasil. Reconoció que el único día “que lo pasé bien” fue el domingo cuando narró Australia-Chile.

“Estar en la cancha, sentir el ambiente del estadio, estar en lo mío es el contexto ideal para mí. Pero no ha sido fácil. He salido poco del hotel, he estado muy tenso por todo esto. tener que devolverme también me puso mal“, sentenció.