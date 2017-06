DT de Portugal fue honesto: "Entramos bien, pero Chile fue mejor al final"

La selección portuguesa quedó fuera de la final de la Copa Confederaciones tras empatar 0-0 ante Chile en el tiempo reglamentario y alargue, para luego caer por 3-0 en los lanzamientos penales. Fernando Santos, técnico luso, se mostró abatido por no estar en el partido decisivo del domingo.

El ex entrenador de Grecia comentó que “queríamos estar en la final y no en un juego por el tercer lugar, así que vamos primero a reflexionar y luego hablar con moderación. En la Eurocopa (Francia 2016, dónde se coronaron campeones) estos jugadores fueron héroes en los penales, pero ahora no. Igualmente merecen felicitaciones“.

El adiestrador analizó el juego ante la Roja: “El equipo preparó y entró bien en el juego, estando por encima al principio y anulando la presión alta del adversario. Chile, sin embargo, equilibró, acertó las marcas y el partido se repartió, fue muy disputado. El juego fue siempre así, con oportunidades de los dos lados. Cuando dominamos no pudimos hacer goles y, sobre el final, ellos tuvieron las oportunidades más claras y fueron mejores“, aseguró.

Para finalizar, el portugués se defendió por los polémicos cambios que realizó en el segundo tiempo reglamentario: “Intentamos refrescar el equipo, sacando a los jugadores más desgastados, sobre todo en las bandas donde parecía que había cansancio de los adversarios“.

“André Silva estaba cansado y tenía tarjeta amarilla. Entendí que era necesario que entrara un jugador detrás de Ronaldo para que él quedara libre en delantera, también para que le dieran velocidad al juego, sobretodo Nani. André Gomes apareció bien, con oportunidades de rematar en el área“, cerró.