El ataja penales Claudio Bravo tapó bocas y dio vuelta las críticas de Inglaterra

Claudio Bravo fue la gran figura de la jornada de las semifinales de la Copa Confederaciones al atajar tres penales para darle el triunfo a Chile sobre Portugal en una frenética definición desde los doce pasos en el Arena Kazán de Rusia. Tras el 0-0 en los 120 minutos reglamentarios, la Roja una vez más se impuso en los penales y ganó por 3 a 0 gracias a la gran actuación del capitán.

El arquero se lució con una arenga especial en la previa y después voló para tapar de forma consecutiva los lanzamientos de Quaresma, Moutinho y Nani, desatando la fiesta en todo el país, además de la reacción de todo el mundo del fútbol que lo elogió por su gesta, incluso captando la atención de los complicados medios ingleses.

Los primeros comentarios de su gran performance fueron de Arturo Vidal que lo calificó de “extraordinario, sabemos la calidad que tiene, dijo que iba a parar dos o tres y lo hizo”, mientras que el Manchester City deliró con su actuación, calificándola como “¡Increíble!” y destacando sus tres tapadones:

. @C1audioBravo saves THREE to put Chile into the Confederations Cup final! Incredible! #PORCHI #mcfc

Pero los comentarios no se quedaron ahí. Los medios deportivos de Inglaterra tuvieron que comerse sus palabras, dándole toda la gloria del triunfo al arquero chileno, con titulares como el del diario Mirror que puso: “Bravo hizo TRES tapadas en los tiros penales y metió a La Roja en la final de la Copa Confederaciones” o el del Daily Mail que puso “¡Bravo, Claudio! El arquero del City paró los tres penales y mandó a Chile a la final de la Confederaciones… dejando a Ronaldo sin la chance de tirar el quinto tiro” y le dedicó una nota completa.

“Bravo mete a Chile de forma heroica en la final de la Copa”, puso el diario The Guardian, mientras que el The Telegraph título con “Claudio Bravo es el héroe y salvó los tres penales para marcar diferencia abismal en la definición”, además de insistir en su mala temporada: “Portugal está fuera, en manos de Chile. Bravo salvó su temporada con esta actuación”.

Y los calla bocas no se quedan ahí. The Sun, que constantemente lo criticó, ahora tuvo que salir a aplaudirlo: “Brillante Bravo(…) Bravo brilló en el paso de los sudamericanos a la final de la Confederaciones tras ganar en penales. El arquero del City salvó los tres remates en la definición y demostró que todavía es capaz de rendir en las grandes instancias”.

Todos los comentarios fueron positivos para el chileno, que además estuvo sólido en todas las acciones que lo exigieron durante los 120 minutos, aunque un medio todavía no le da crédito a sus actuaciones. El diario Mirror puso un irónico mensaje en Twitter en plena definición que desató la furia de los seguidores chilenos y del equipo celeste en Manchester, burlándose: “¡Nueva tapada de Claudio Bravo! Se viene el apocalipsis”, pusieron alargando las críticas que le han endilgado durante toda su temporada estreno en la isla. Ahora tendrán que comerse sus palabras.

Moutinho for Portugal… SAVED AGAIN BY CLAUDIO BRAVO! THE APOCALYPSE IS COMING! https://t.co/yacBGUpHz5

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 28, 2017