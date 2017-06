Alemania mostró su poderío para eliminar a México y se reencontrará con Chile en la final

Chile tiene rival para la final de la Copa Confederaciones. La joven y poderosa selección de Alemania clasificó al duelo definitorio de Rusia 2017 tras una implacable goleada por 4-1 sobre México en el Olimpiyskiy Stadion Fisht de Sochi y ahora se reencontrará con la Roja, con quien igualó 1-1 en la fase de grupos, para definir al nuevo monarca del torneo de campeones.

Los germanos comenzaron muy temprano a pavimentar el camino de la victoria ante los aztecas y antes de los 10 minutos ya iban 2-0 arriba. Leon Goretzka, volante central del Schalke 04, definió como un experimentado goleador a los 6 y 8 minutos para batir la estéril reacción de Guillermo Ochoa. Los dirigidos de Joachim Löw ya tenían un pie y medio en la final.

Los prematuros golpes en el marcador de los campeones del mundo dejaron pasmados a los dirigidos de Juan Carlos Osorio, quienes acusaron los embates en su nivel de juego. Los norteamericanos no consiguieron reaccionar y Alemania acrecentaba su dominio en cancha con el control del balón y sucesivas llegadas. Por si fuera poco, las que los aztecas se generaron no las pudieron concretar. Chicharito Hernández y los hermanos Dos Santos, Giovanni y Jonathan, no aprovecharon las ocasiones que se pudieron generar ante la ordenada selección alemana.

Leon Goretzka liquidó rápido / imagen: AFP

Pese a la superioridad alemana y los desperdicios mexicanos, sólo en el segundo tiempo los de Joachim Low pudieron aumentar su ventaja en el marcador. Una gran acción colectiva terminó con Jonas Héctor cediendo de zurda para Timo Werner (59′) y el artillero del RB Leipzig sólo tuvo que empujar el balón ante un arco mexicano totalmente desprotegido.

El Tri, más a punta de empuje que de buen juego, intentó con evidente cuota de desesperación un descuento. Osorio metió al campo de juego a Hirving Lozano, Marco Fabián y Rafael Márquez para cargar las acciones hacia el arco rival, pero dejó en el banco a Carlos Vela, uno de los más determinantes valores de su equipo.

Los que ingresaron de la suplencia fueron protagonistas de jugadas ofensivas, de hecho el veterano Márquez tuvo una clara a los 85′, pero ahí apareció Marc-André ser Stegen con una felina reacción para evitar el primer tanto de los mexicanos. Eso sí, el meta de Barcelona nada pudo hacer cuando a los 89′ Marco Fabián consiguió el descuento con un misil de media distancia. Un intento de reacción que poco les duró a los dirigidos de Osorio, ya que dos minutos más tarde vino la sentencia alemana con un zurdazo de Amin Younes.

Una goleada por 4 a 1 que clasifica a Alemania por primera vez a la final de la Copa Confederaciones y que los enfrentará ante Chile, el domingo a las 14:00 horas. Una final inédita para un campeón inédito.