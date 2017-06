"Bravo echó a Cristiano de la Confederaciones": En España festejaron con todo el triunfo de la Roja

La clasificación de Chile a la final de la Copa Confederaciones ante Portugal mediante la vía de los penales no pasó desapercibida para la prensa española que destacó la victoria de Claudio Bravo por sobre la de Cristiano Ronaldo, no dejando pasar el mini duelo entre el ex arquero del Barcelona y el máximo referente del Real Madrid.

El diario Mundo Deportivo tituló “Claudio Bravo echa a Cristiano de la Confederaciones” y agregó en su sitio web que “el meta del City clasificó a Chile para la final a costa de Portugal parando tres penaltis seguidos. Los sudamericanos, justos finalistas ante un combinado luso en el que Cristiano pasó desapercibido”.

“Bravo paró los tres penaltis que lanzó Portugal que llegó a Rusia como favorito y que se va por la puerta de atrás. Igual que Cristiano Ronaldo que pasó de ser nombrado MVP en los tres partidos de la primera fase a pasar desapercibido en la semifinal. El del Real Madrid nunca fue el jugador decisivo que todo el mundo esperaba y sin eso, Portugal es mucho menos Portugal“, agregaron.

“Todo lo contrario que Claudio Bravo, uno de los pilares de Chile y más cuando llegan las tandas de penalti. Y es que la campeona de América parece abonada a esos momentos desde los 11 metros. Ganó las dos últimas Copa América en tandas de penaltis y en Kazán hizo lo mismo para estar en la final de la Confederaciones. Bravo brilló en la tanda final“, destacaron.

Por su parte, Sport tituló: “¡Bravo por Chile!” y destacaron la actuación del capitán: “El portero chileno detuvo tres penaltis, a Quaresma, Moutinho y Nani, en la tanda que decidió al primer finalista del torneo“.

En tanto, AS España expresó “Chile también es una pesadilla para Cristiano Ronaldo“, asegurando que “la kryptonita contra Cristiano y Messi hay que buscarla en Chile. Los dos superhéroes del fútbol mundial han visto como La Roja sudamericana hacía trizas sus esperanzas en el epílogo más cruel del fútbol, los penaltis“.

Por último, Marca también indicó “Bravo por Chile“. “Un gigante eliminó a Portugal y catapultó a Chile a su tercera final de un gran torneo en tres años. Claudio Bravo volvió a elevar a la ‘Roja’ al infinito. Como hiciera ante Argentina para levantar dos Copas América de forma consecutiva, el meta del City, recordman de partidos y títulos en su país, se vistió de héroe para aniquilar a la ‘Seleçao’“.