DT de México se lamenta tras ser goleado por Alemania: "Merecíamos más"

Alemania superó 4-1 a México en la semifinal de la Copa Confederaciones de Rusia 2017 y para Juan Carlos Osorio, técnico del equipo mexicano, el resultado fue demasiado abultado en su contra de su escuadra en Sochi.

El adiestrador colombiano fue claro y sentenció tras el partido que “considero que merecíamos más, por todas las opciones creadas. Desafortunadamente no pudimos marcar rápido. El equipo siempre fue al frente con la idea de jugar a pesar de la desventaja y les generamos opciones para haber hecho uno o dos goles más“.

Osorio, de igual forma, aceptó el triunfo alemán y elogió la supremacía que establecieron en el resultado, con dos tantos tempraneros de Leon Goretzka que prácticamente terminaron con el duelo.

“En los primeros dos goles por donde ellos nos atacan, probaron ser mucho para nosotros. En los partidos anteriores mostramos fuerza mental para venir de atrás y hoy fue difícil. Encontramos pocos espacios para atacar. Ellos tienen gente muy rápida para contraatacar y son justos ganadores aunque el marcador quedó como que estuvimos muy lejos y no fue el caso“, señaló.

El ex Atlético Nacional se defendió por la no inclusión de Carlos Vela en el once inicial al comentar que “fue una decisión nuestra, pensamos que para jugar como extremo era mucho por la fortaleza de los alemanes, y decidimos que Raúl (Jiménez) estaba más para hacer esa labor. Para el interior había que tomar una decisión entre Carlos (Vela), Jonathan y Giovani (Dos Santos) y nos decidimos por los dos últimos“.

Para cerrar, el adiestrador llenó de loas a la organización rusa y lo que se avecina para ellos en 2018: “Todos los estadios son muy bonitos, el césped en perfecto estado. Tienen un gran país, una gran afición y celebrarán el Mundial de una manera muy destacada“.

México jugará por el tercer lugar del certamen ante Portugal, este domingo desde las 8:00 horas de Chile en Moscú.