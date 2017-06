El emotivo llamado que realizó Alexis Sánchez: "Siéntanse orgullosos de ésta generación"

No importa quién sea el goleador histórico , el mejor arquero de la historia de chile o la generación dorada 🇨🇱… al final, si no NOS apoyamos entre todos los chilenos, nadie lo hará por nosotros… futbolistas , ex futbolistas, periodistas, etc, disfruten y siéntanse orgullosos de ésta generación. Al final de todo dejamos de ser futbolistas y todos se olvidan. Vendrán otras generaciones, y espero poder disfrutarlos, apoyarlos y querer lo mejor para ellos, tal como nosotros lo hacemos para ustedes . Vamos CHILE 🇨🇱

A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Jun 29, 2017 at 4:04am PDT