La declaración de Alexis que puso la alerta en Inglaterra y Alemania

Alexis Sánchez salió jugando ante las preguntas sobre sus posibilidades de cambiar de club en la próxima temporada: “Ya decidí que haré con mi futuro, pero no se los diré”, dijo manteniendo el suspenso que tiene a la prensa del mundo siguiendo minuto a minuto su destino, con versiones distintas de su continuidad en el Arsenal o su paso a gigantes de Europa como el Bayern Munich o el Manchester City.

La declaración del tocopillano dio vuelta al mundo rápidamente, reviviendo los rumores de su eventual salida al no querer asegurar su continuidad en Londres. Así lo vieron en Inglaterra, donde medios como el diario The Sun y el Daily Mail le dieron preponderancia a la publicación, sacando rápidas conclusiones con la respuesta del delantero a los cuestionamientos acerca de si su compañero en la conferencia de prensa, Claudio Bravo, compartiría camarín con él tras jugar la final contra Alemania.

“¡Buena pregunta! Ahora mismo estoy enfocado en la Copa Confederaciones. Mi futuro se definirá cuando termine esto. Ahí veré si me voy o me quedo. Lo tengo claro, pero no lo puedo decir… Me encantaría ser su compañero (de Claudio Bravo)“, dijo desde Rusia, abriendo una ventana a poder fichar en los Ciudadanos.

Pero no sólo en el Reino Unido siguieron detenidamente las palabras de Sánchez. En Alemania también le dieron cobertura a su entrevista, jugando el juego de las especulaciones de la misma forma, poniendo al chileno como uno de los posibles refuerzos del Bayern Munich y tan sólo a una firma de ser compañero de Arturo Vidal en la temporada venidera, según cuenta el diario Bild.

El Kicker, en tanto, fue más drástico y casi descartó una posible llegada de Alexis a los bávaros por el precio. “Manchester City es el favorito (para fichar a Alexis). Para Bayern Munich el precio de la transferencia es probablemente muy caro”, señala el medio alemán.

El futuro del Maravilla comenzará a decidirse tras la final de la Confederaciones en que Chile y Alemania medirán fuerza, este domingo a las 14:00 horas.