Sánchez reveló el complicado momento que vivió Bravo en la Confederaciones: "Me volví un consejero para él"

Toda una algarabía existe en los chilenos por el paso a la final de la selección nacional a la final de la Copa Confederaciones, donde este domingo enfrentará una vez más a Alemania. Pero no siempre fue así, pues hace algunos días habían críticas hacia la Roja en las redes sociales.

Por eso, nuevamente Alexis Sánchez se encargó de decir que se debe aprovechar a esta “generación dorada” por estar a un paso de volver a hacer historia

“Deben sentirse privilegiados de tener a jugadores como nosotros. Disfruten de esta generación, que creo que hay que pararse y aplaudirla. Yo los respeto, les tengo cariño, pero deben disfrutar y valorar a los jugadores de la Selección”, reconoció el tocopillano en la conferencia de prensa de este viernes desde San Petersburgo.

Además, el artillero histórico de la Roja dio a conocer un diálogo que tuvo con el portero y capitán de la Roja, Claudio Bravo, cuando un día lo vio muy frustrado en el certamen.

“Lo vi un poco cansado y le dije ‘que pasa capi’. Me volví como un consejero y él me decía que era difícil lo que vivía porque aún no se podía recuperar. Yo le dije ‘si tú dices no quiero más, nosotros te seguimos. Él es un jugador fundamental dentro y fuera por algo es el capitán”, reveló.

Consultado por la falta de finiquito del elenco nacional, el Niño Maravilla respondió recordando una conversación con el ex DT de la Roja Marcelo Bielsa.

“Marcelo (Bielsa) una vez me dijo que cuando el equipo se crea posibilidades de gol no hay que preocuparse. Mientras ellas estén ya llegará el momento para aprovecharlas”, sostuvo.

Por último, sobre el equipo en el que jugará la próxima temporada, el todavía jugador del Arsenal dijo: “Ya decidí que haré con mi futuro, pero no se los diré”.

