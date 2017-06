Voltereta monumental: Ahora la prensa inglesa apuesta que Bravo será héroe en el City

La temporada debut de Claudio Bravo en el Manchester City fue sufrida y la prensa inglesa se encargó de recalcarlo semana a semana. Mientras el chileno logró ser titular, sus errores fueron constantemente destacados y las críticas cada vez se multiplicaron más. Además de los dichos de la prensa, su baja temporada también se vio reflejada en términos futbolísticos y perdió la titularidad a manos de Willy Caballero.

Es que el chileno no tuvo un buen arranque en Inglaterra y los titulares en diarios de circulación nacional como el Mirror o el Daily Mail enfatizaron en tono burlesco que no estaba a la altura. El Manchester Evening News, principal medio de la ciudad, también lo criticó y su artículo evaluándolo como el peor jugador del equipo en la temporada fue de las más vistas en su sitio web.

Pues bien, sabemos que el fútbol es cambiante y más en el puesto de arquero, por eso no extraña la “vuelta de chaqueta” que los diarios ingleses han puesto en práctica, resaltando la actuación del capitán de La Roja en la Copa Confederaciones y preguntándose ¿Era realmente tan malo?, en sus titulares.

El análisis surgido tras contener tres penales en la definición triunfal ante Portugal en semifinales, se basa en la esperanza de que Bravo pueda tomar su brillante actuación como un revulsivo para modificar el nivel que mostró en su inicio en la Premier League y hacerle frente a la competencia que significa la llagada del brasileño Ederson.

En la nota, el ex arquero del City, Nicky Weaver, se encarga de defender al ex Colo Colo y plantear que “él no es un mal portero, sólo tuvo un pobre inicio en Manchester”.

Mientras que para terminar lanzan una reflexión que refleja sus intenciones de volver a empezar con Bravo: “El hecho es que Bravo ha sido un gran portero durante varios años y la temporada pasada se le apuntaba por cada gol que concedía, incluso, cuando tenía pocas posibilidades de atajar“.

Además de lanzar una encrucijada para la próxima temporada: “Podría ser que finalmente pisará un paño resbaladizo en la pendiente descendente de su carrera que tiene un final decidido, y que su heroica actuación en los penales ante Portugal fue su último hurrah” o la opción de que “también podría ser, como en la heroica final de la Copa de la Liga 2016 cuando Willy Caballero cambió su fortuna para mejor”, marcando el repunte del jugador en los Ciudadanos.

El City apoya a Bravo para la final

El apoyo entregado por Manchester Evening también se lo dio su club, quienes le dedicaron una extensa nota especial en su sitio web para destacar la actuación del chileno ante Portugal y le brindó todo el apoyo anímico para la final que se viene contra Alemania, a disputarse el domingo a las 14:00 horas en San Petersburgo. Además, lamentaron que el otro jugador de su equipo, Leroy Sané, no podrá estar en este duelo por haberse bajado de la nómina para someterse a una operación nasal.