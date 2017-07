Arturo Vidal golpea la mesa: "Si le ganamos a Alemania, seremos la mejor selección del mundo"

Arturo Vidal ha sido una de las grandes figuras en la selección chilena en esta Copa Confederaciones de Rusia 2017 y tendrá su prueba de fuego este domingo a las 14:00 horas cuando enfrente a Alemania en San Petersburgo por el título. Para el “Rey Arturo”, el duelo definirá, aparte del campeón, quién es la selección más poderosa del mundo.

“Hemos demostrado que somos un gran equipo. Le ganamos dos finales a Argentina (Copa América 2015 y 2016), uno de los mejores equipos del mundo. Recién le ganamos al campeón de Europa, Portugal, y si el domingo le ganamos al campeón del mundo, pasaremos a ser la mejor selección del mundo“, argumentó convencido el jugador del Bayern Munich.

Vidal, también aprovechó de elogiar a la selección campeona del mundo en Brasil 2014 y desmintió que sean un equipo “B”: “No me sorprende Alemania, hablan de equipo B, pero los que están acá son mejores o están en mejor momento que los que faltan. Te presionan todo el rato, son muy rápidos. Desde el inicio sabía que Alemania sería finalista, los dos equipos merecemos estar en esta instancia, como le dije a Joshua Kimmich (seleccionado alemán y compañero suyo en los bávaros)”.

Otro punto que abordó el surgido en Colo Colo fue la mentalidad con que llegaron al torneo y la experiencia que han adquirido en los últimos años: “El título es el sueño de todos, lo que dijimos que vinimos a buscar cuando llegamos acá. La unión de este grupo y la edad es un punto a favor para nosotros, además de las dos finales (de la Copa América). A ver si mañana podemos reflejar en la cancha que nos conocemos desde hace mucho tiempo”, advirtió.

“No lo escuché (a Jorge Sampaoli), pero si lo dijo es mentira. Desde que nos ponemos la camiseta de Chile, nos da hambre de lograr cosas nunca conseguidas“, comentó el jugador sobre una supuesta crítica de Jorge Sampaoli, ex entrenador de la selección, a la falta de “hambre” de los jugadores luego de consagrarse en la Copa América 2015. Además, elogió al actual seleccionador chileno al apuntar que “Juan Antonio Pizzi llegó en el mejor momento, tras un proceso exitoso, confió en nosotros y con trabajo, esfuerzo y sacrificio llevamos a la selección a lo más alto del mundo”.

El ex Bayer Leverkusen, destacó sus cualidades como jugador: “mi mentalidad y mi personalidad es ser un ganador, eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy, en esta selección y en el Bayern Múnich, el mejor club del mundo para mí. Sin hambre y sin personalidad no podría haber sido futbolista”, tiró.

Para cerrar, confesó su admiración por esta generación dorada y advirtió que seguirán dándole alegrías al fútbol chileno. “Para mí es un sueño. Es un orgullo vestir la camiseta, con estos grandes jugadores y cuerpo técnico al lado. El fútbol chileno pasó muchos años de sufrimiento y se dio que nacieron los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno en esta época. Un sueño realmente y todavía nos queda mucho por delante, tenemos hambre de triunfos y queremos ganar todos los torneos que vienen”, concluyó.