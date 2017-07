Rafa Márquez: "Progresamos demasiado lento en México comparado con Europa, Chile, Argentina o Brasil"

México enfrentará a Portugal este domingo a las 8.00 horas por el tercer y cuarto lugar de la Copa Confederaciones, luego de caer claramente ante Alemania por 4-1. Uno de los referentes del plantel mexicano, el capitán Rafael Márquez, habló en la previa del duelo y aceptó las diferencias que tiene actualmente el fútbol azteca comparado con sus vecinos sudamericanos más potentes como Chile, Brasil y Argentina.

“Progresamos demasiado lento en México, primero en fuerzas básicas (equivalentes a cadetes) y luego en nuestra liga, los jóvenes tienen pocas oportunidades. El desarrollo es muy lento comparado con Europa, Chile, Argentina o Brasil. Es de los grandes problemas que tiene México, ojalá algún día pueda cambiar. Por eso no tenemos el desarrollo futbolístico de otros países”, aseguró el ex jugador de Barcelona.

Para el jugador de Atlas, la Copa Confederaciones “ha sido un torneo de mucho aprendizaje, de apoyo al grupo, en las buenas y en las malas. Creo que cada día me está sirviendo para estar más en forma, mejor físicamente. Tuve pocos minutos, pero agradecido porque pensé que no iba a llegar”, admitió.

El histórico jugador, suma tan sólo algunos minutos en este torneo, ante Nueva Zelanda y Alemania, aunque aclara que no es una decisión técnica sino una limitante física: “Como todos saben, vengo de una cirugía de espalda, no ha sido fácil la recuperación, pero he trabajado a marchas forzadas para estar aquí. Soy un privilegiado, muchos futbolistas querrían estar en este puesto. Estoy agradecido al profesor por tenerme en cuenta”.

Para cerrar, lanzó un potente mensaje a los dirigentes del fútbol mexicano : “Es un negocio (el fútbol) que quizás solo beneficia a los dueños de los clubes y no a los futbolistas. Habría que apostar más por los mexicanos, por las fuerzas básicas. Esto trae mejor nivel, mejor desarrollo. Apoyar más al jugador y menos al negocio”, concluyó.