Julian Draxler: "Hemos luchado mucho y esta victoria es merecida"

Alemania superó a Chile en la final de la Copa Confederaciones y se consagró campeón de la competición, pese a que no llegaban como favoritos por no presentar su equipo estelar. Para el capitán de esta novel selección germana, Julian Draxler, la victoria es meritoria y sirve para demostrar que los nombres propios no son tan determinantes si se apuesta por un proyecto a largo plazo, tal como lo hicieron en el torneo en Rusia.

“Hemos luchando mucho y esta victoria es merecida. Todos los títulos son especiales, pero éste es más destacable porque no habíamos jugado junto”, aseguró el jugador del París Saint Germain.

Además, sobre la final, admitió el dominio que tuvo Chile y el sufrimiento que tuvieron para ser campeones: “sabíamos que Chile es un equipo fuerte, pero supimos detenerlos. No dominamos todo el partido, pero luchamos y merecimos la victoria“, aclaró el mejor jugador del torneo según la FIFA.

Para finalizar, el volante aprovechó de enviar un recado a todos quienes los catalogaron como un equipo “B” :”Es increíble. Al inicio de la copa se reían de nosotros, pero terminamos bien. Ahora por fin podemos irnos de vacaciones y además tras ganar la copa“, cerró.