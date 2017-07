Jara pone paños fríos: "Si hubiese sido la primera final que jugábamos nos habría dolido más"

La selección chilena perdió la final de la Copa Confederaciones tras caer por la cuenta mínima ante Alemania en San Petersburgo. Tras el encuentro, el defensa Gonzalo Jara reconoció que caer ante los germanos fue un duro golpe, pero que están tranquilos ya que hicieron todo lo posible para quedarse con el trofeo disputado en Rusia.

“Quizás si hubiese sido la primera final para nosotros, sería más doloroso. La forma en que jugamos, uno se queda sin palabras. El tener mayor posesión, llegadas de gol, ocasiones claras, eso no te regala nada. Ellos se quedaron con el triunfo, con la Copa. Nos dejan tranquilos otras cosas que para nosotros son mucho más importantes“, dijo Jara en zona mixta.

Sobre el desarrollo del compromiso, el jugador de Universidad de Chile aseguró que “cada partido que jugamos, tenemos mucha más posesión. A veces terminamos ganando 1-0 pero creo que es un mérito de Alemania que nos dio la vuelta al partido. Lo supieron jugar y lo leyeron bien“.

Publimetro.cl Chile luchó con todo pero no pudo ante el poderío de Alemania en la final de la Confederaciones La Roja cayó por 1-0 y fue incapaz de levantar un título por tercer año consecutivo. El equipo de Juan Antonio Pizzi se va de Rusia con el subcampeonato.

Al ser consultado por el estado anímico de Marcelo Díaz, quien tuvo gran responsabilidad en el gol de la victoria alemana, el oriundo de Hualpén fue claro y se unió al sentir de sus compañeros.

“Obviamente que no está bien, esta triste. Cada uno vive su pena de manera diferente. A mi me tocó vivir en Brasil el tema del penal y uno asemeja las cosas luego de un par de días más allá de alguna palabra de aliente que te dan. Realmente esas palabras salen de nosotros, nos conocemos hace mucho tiempo, pero como lo dije, no vamos a cambiar la forma de jugar“, expresó.

Finalmente, indicó por el juego exhibido por el cuadro de Juan Antonio Pizzi que “quizás cautiva la forma, el jugar, pero nosotros tenemos muy claro que nos encanta los equipos que nos salen a jugar, quizás el fútbol europeo más pragmático sale campeón con mayor facilidad, pero nosotros no vamos a cambiar“.

“De estas cosas se aprenden como hemos ido aprendiendo, ya no somos tan frontales como era con Bielsa y Sampaoli uno ha ido aprendiendo“, cerró.