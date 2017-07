Leyendas bajo los tres palos ponen en lo más alto a Claudio Bravo: "Está entre los importantes de la historia de Sudamérica"

¿Cómo se determina a los mejores en el deporte cuando se compara a exponentes de distintas épocas? El debate da pie a una discusión acalorada, infinita y, consecuentemente, sin resultados absolutos. Por ello las interpretaciones son diversas y el fútbol chileno bien lo sabe a partir de los éxitos de la actual generación que viste los colores de la Roja.

Los que alcanzaron el tercer lugar mundial en Chile 1962 y los bicampeones de América disputan el cetro de la mejor generación cuando se discute sobre la mejor época de la selección. El encendido debate está en pleno desarrollo, pero siempre a nivel nacional. En esta ocasión, ampliamos el asunto poniendo la figura de Claudio Bravo en el centro ¿Qué lugar ocupa el actual capitán de la Selección fuera de nuestras fronteras?

“Sin duda está entre los importantes de la historia de Sudamérica y se lo ha ganado a pulso. Claudio le está abriendo las puertas a los porteros de nuestro continente a nuevas latitudes. Primero se consolidó en España y ahora está compitiendo para lograrlo en Inglaterra, donde es muy difícil el puesto de arquero. Lo que está haciendo no ha sido común entre los arqueros sudamericanos”, postula el colombiano Óscar Córdoba.

Óscar Córdoba, considerado uno de los mejores arqueros en la historia de Colombia / AFP

El argentino Carlos Navarro Montoya prefiere poner otros elementos sobre la mesa. “No soy amigo de comparar jugadores de distintas épocas”, sostiene, sin embargo lanza una contundente opinión tomando en cuenta la actualidad: “tenemos que centrarnos en esta época y Claudio, como lo he dicho hace mucho tiempo, está dentro de los cinco mejores arqueros del mundo, para mí eso es inobjetable”.

Si el análisis se remite a lo actual, el ex seleccionado cafetero se pregunta “¿Qué otro arquero de Sudamérica ha logrado lo que ha hecho Claudio? Ninguno, Claudio es el más consolidado, más allá del lapsus con el City. David Ospina no se pudo consolidar con el Arsenal, Fernando Muslera ataja en Turquía, muchos otros atajan en ligas sudamericanas. No hay ninguno gravitante más allá de Bravo”.

Lo mejor está por venir…

La Copa Confederaciones, de complicado arranque para el oriundo de Viluco, ha puesto a Bravo nuevamente en la primera línea del fútbol mundial, justo después de una de sus temporadas más duras a nivel profesional. El cambio de Barcelona al Manchester City ha estado cargado de sinsabores producto de las severas críticas del implacable medio inglés.

Pero los entendidos ponen mesura con los reproches, sobre todo después de lo visto en Rusia 2017. “Son situaciones que pueden calificarse como normales, porque tuvo que adaptarse a un fútbol diferente. En Inglaterra, por ejemplo, hay mucha lluvia, y más allá de que Claudio estuvo en el País Vasco, donde llueve mucho, no es lo mismo que el fútbol inglés donde los ataque rivales son muy directos. Además, estuvo inserto en el inicio de un proyecto nuevo en el City con Guardiola a la cabeza”, plantea el Mono Navarro Montoya.

Aunque no pudo vestir la Albiceleste, el Mono Navarro Montoya ha sido catalogado como uno de los mejores porteros argentinos / Twitter

Quien formara parte del plantel de Deportes Concepción en nuestras canchas celebra lo hecho por el 1 de Chile en la Confederaciones, aunque deja en claro que “aún no habiendo tapado los tres penales ante Portugal, ni habiendo logrado lo que consiguió en Rusia, mi concepto sobre él no varía”. Por lo dicho, el ídolo de Boca Juniors se atreve a vaticinar: “creo que lo mejor de Bravo está por venir en Inglaterra“.

Córdoba también confía en una mejor versión del formado en Colo Colo para la próxima temporada en los citizens. “Cuando cambias de equipo y de país entras en una etapa casi de a prueba, más allá de que te contraten como figura. Y retomar esa condición, en esa nueva liga, ha llevado a Claudi a cometer errores que de pronto han hecho que su adaptación no haya sido como debe ser, por eso se ha ganado críticas en el City”, establece.

Pero lo visto en las últimas semanas le permiten al otrora meta del Besiktas cree en una especie de renacer del chileno. “Es el Claudio Bravo que todos queremos ver, un arquero seguro, gravitante para los suyos, todo el equipo se apoya en él. Me parece que está retomando su nivel y, por lo mismo, la próxima temporada en Inglaterra debería ser mejor“, asevera.