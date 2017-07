Caballerosidad alemana y felicitaciones: El juego de la Roja cautivó en la Confederaciones

Alemania aprovechó el error de Marcelo Díaz para conseguir una apretada victoria por 1-0 contra Chile en la final de la Copa Confederaciones, desatando los festejos tras otro título en su extenso palmarés de triunfos, al mismo tiempo que reconocieron el buen juego del equipo de Pizzi en Rusia.

En una publicación de la página oficial de la selección bávara en redes sociales expresaron su admiración por La Roja y felicitaron al arquero Claudio Bravo que fue elegido el mejor arquero del torneo: “¡Quisiéramos felicitar a La Roja por su gran torneo y a Claudio Bravo por el guante de oro! ¡Fueron un rival difícil en ambas ocasiones!“, analizaron tomando en cuenta, además de la final, el primer partido donde los blancos tampoco sometieron al cuadro nacional.

El anuncio se suma a los gestos de caballerosidad demostrados en plena cancha, haciendo un pasillo para aplaudir a los jugadores chilenos, así como el apoyo demostrado a Díaz por varios jugadores alemanes que lo consolaron mientras lloraba desconsolado por el error cometido.

Así como la Mannschaft, otro que expresó su admiración por el juego demostrado en Rusia de la mano del liderazgo de Arturo Vidal, Claudio Bravo y Alexis Sánchez fue Frank Ribery que recomendó a su compañero “mantener la cabeza en alto, fue un gran campeonato de todas formas”.

Well done bro Joshua #Kimmich! 👏🏼 #ConfedCup Champions @dfb_team 🇩🇪🥇 Hold your head high @kingarturo23 – great tournament as well! 🇨🇱👍🏼

— Franck Ribéry (@FranckRibery) July 2, 2017