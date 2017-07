"Chile es un equipo sucio": en Perú vuelven a atacar a la Roja

Al parecer en Perú no le gusta que Chile tenga éxito en los recientes años en el fútbol mundial, ya que nuevamente desde el país vecino se lanzaron contra la Roja, ahora tras perder la final de la Copa Confederaciones de Rusia 2017 ante Alemania.

En el programa “Fútbol en América” de América TV de Perú, el conductor Erick Osores tuvo duros comentarios para la selección nacional luego de caer ante los germanos en la definición disputada en St. Petersburgo.

El profesional fue claro al sentenciar que “Chile es un equipo sucio“, lo que provocó un duro debate con sus acompañantes Gonzalo Núñez y Richard De La Piedra.

“Hoy la gente solo halaga a Chile y al fútbol chileno, hay mucho ’embobado’ con el tema pero tengo que decir algunas cosas sobre la selección chilena, la cual tiene un lado B de la que quiero hablar“, comenzó diciendo Osores, interrumpiendo a sus compañeros de programa.

En esa línea, sentenció que “hay que decir 4 cosas, un equipo sucio, que otra vez la salva, porque el dedo de Jara (en Copa América 2015), ahora con el codo (final de la Confederaciones), es un equipo que juega muy bien, pero además es muy sucio. Creo que hay que decir lo que no suele decir porque no es político; no hay duda que juega extraordinario, pero juega sucio“.

Y no se quedó allí Osores y reclamó que “la Copa América de Chile la ganan con un montón de manchas, nadie le quita el mérito futbolístico, pero es un equipo que juega sucio“.

Núñez apoyó lo dicho por el conductor y sentenció que esto es “típico del juego de los países sudamericanos que siempre están al filo del reglamento arbitral, Argentina, Uruguay, Brasil, todos“.

Definitivamente a algunos no les gusta que a Chile le vaya bien.